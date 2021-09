Tuomas Sammelvuo innostui Hakametsän EM-huumasta: ”Helkkarin hieno fiilis”

Suomi haastoi olympiahopeamitalistit tosissaan, mutta Venäjä oli lopulta liian vahva.

Suomi kohtasi ylivoimaisesti kovimman haasteensa tähän mennessä lentopallon EM-kisoissa, kun vastaan asettui sunnuntai-iltana Tuomas Sammelvuon luotsaama Venäjä.

Suomi pelasi jälleen kelpo ottelun ja pystyi haastamaan olympiahopeamitalisteja tosissaan. Tällä kertaa vastus oli kuitenkin niin kova, että taistelu riitti vain yhteen erävoittoon. Voittamalla kaksi erää Suomi olisi jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä, mutta käytännössä jatkopaikka on lähes varma jo nyt.

Aikanaan neljännesvuosisadan Suomen maajoukkueessa vaikuttanut Sammelvuo oli innoissaan Hakametsän tunnelmasta ja lauloi ennen ottelua molempien maiden kansallishymnit.

– Viimeksi Ljubljanan kisoissa en laulanut kumpaakaan, nyt molemmat, Sammelvuo kertoi medialle ottelun jälkeen.

– Täällä on ollut helkkarin hieno fiilis koko ajan, ja lisäksi Suomi on hyvässä kunnossa ja pelaa juuri sellaista lentopalloa kuin pitää. Meillä on kuitenkin niin paljon tekemistä omassa pelissämme, että kun peli alkaa, siinä ei ehdi miettiä mitään muuta.

Illan vastustaja Suomi tuli peliin vahvasti ja laittoi Venäjän tiukille. Tämä ei yllättänyt valmentajaa.

– Halusimme olla valmiita ja tiesimme, että sieltä tulee paljon erilaisia lyöntejä ja peippejä. Mutta ei se aina onnistu, vaikka tietäisikin mitä on tulossa. Tiukan kolmannen erän voitto oli meille tosi tärkeä.

Antti Ronkainen iski palloa kohti Venäjän torjuntaa.

Suomen passarina aloitti tänään ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa Sammelvuon vanha pelikaveri, perjantaina 43 vuotta täyttänyt Mikko Esko. VaLePan passarille tuli turnauksen avausottelussa täyteen 300 maaottelun rajapyykki, joten tämä kamppailu oli järjestysnumeroltaan 302.

– Onhan se aikamoinen määrä. Olen kuitenkin ollut jonkin aikaa sivussakin maajoukkueesta. Kun pitkään pelaa, niin kyllä niitä otteluita vaan tulee, Esko sanoi.

Mainion ottelun pelannut konkari kehui totutusti Hakametsän tunnelmaa ja oli tyytyväinen joukkueensa esitykseen, mutta vähän jäi myös hampaankoloon.

– Pelasimme ehkä toistaiseksi parhaan pelimme ja pystyimme haastamaan Venäjää, mutta vähän kuitenkin harmittaa. Jos olisimme olleet vähän tarkempia ja rohkeampia tietyissä tilanteissa, niin tiedä vaikka olisimme pystyneet kääntämään pelin voitoksi.

Viime kauden VaLePan tutkapari Esko ja Nikula pääsivät juhlimaan pisteitä muutamaan otteeseen.

Esko sai toisen erän lopulla rinnalleen tutun aisaparin, kun viime kaudella VaLePassa loistanut hakkuri Aaro Nikula pääsi debytoimaan EM-tasolla. Alku oli 22-vuotiaalta hermostunut, mutta kolmannessa erässä peli alkoi löytyä.

– Alussa vähän jännitti, kun pääsi ensimmäistä kertaa kotiyleisön edessä pelaamaan näin isoa peliä, mutta sitten kun alkoi tulla pisteitä ja itseluottamus kasvoi, niin kyllä se siitä lähti rullaamaan, Nikula analysoi debyyttiään.

– Todella hienoa oli pelata noin upeassa tunnelmassa ja noin kovaa vastustajaa vastaan.

Ennen ottelua kerrottiin, että Sakari Mäkinen ja Miki Jauhiainen joutuvat jäämään sivuun illan ottelusta. Syy selvisi ottelun jälkeen, kun joukkueen päävalmentaja Joel Banks saapui puhumaan medialle.

Molemmilla pelaajilla niin kutsuttu pikakoronatesti näytti positiivista. Pelaajilta otettiin sen jälkeen PCR-testit, joiden tulokset olivat negatiivisia. Molemmat palaavat joukkueen mukaan jo sunnuntai-iltana.