Suomi lähtee lentopallon EM-kisoihin kovalla tavoitteella: ”Pakko olla”

Suomi kaipaa EM-kotikisoista huippuonnistumista.

Lentopallon miesten EM-kisat alkavat keskiviikkona. Suomen joukkueelle kyse on alkulohkovaiheessa kotikisoista, sillä lohko C, jossa Suomi on mukana, pelataan Tampereen Hakametsässä. Muut kisojen isäntämaat ovat Viro, Tshekki ja Puola. Kaksi viimeksi mainittua isännöivät myös jatkopelejä lohkovaiheen jälkeen.

Suomen lohkovastustajat ovat Venäjä, Hollanti, Espanja, Turkki ja Pohjois-Makedonia. Venäjä on porukan selkeä ykkössuosikki ja Hollanti tulee seuraavana, mutta lopuista kahdesta jatkopaikasta käydään kova kamppailu.

Suomi tavoittelee kotikisoissa tietenkin jatkopaikkaa. Kokoonpano ei enää ole aivan menneiden huippuvuosien tasolla, mutta lohkoarvonta oli kohtalaisen suosiollinen, joten tavoite on mahdollista saavuttaa.

”Veljekset” pelaa ennakkoon tärkeimmät ottelunsa heti alkuun: se kohtaa kahdessa ensimmäisessä ottelussaan Pohjois-Makedonian ja Espanjan. Jatkopaikka vaatisi käytännössä kahta voittoa, ja paras sauma niiden napsimiseen on ennakkoon juuri näissä otteluissa.

– Suomi, Espanja ja Pohjois-Makedonia tulevat kärkikaksikon perässä tasaisena ryhmänä. Kaikkien profiili on mielestäni samankaltainen. Sitten on vielä Turkki huippuhakkurinsa Adis Lagumdzijan kanssa, jokaisella joukkueella on omat erityispiirteensä. Tavoite on päästä jatkoon, kuten täytyy olla kotikisoissa, sanoo Suomen päävalmentaja Joel Banks Ilta-Sanomille.

Hakkuripelissä Suomi jää jälkeen vertailussa lohkon muihin joukkueisiin. Hollannin Nimir Abdel-Aziz, Turkin Lagumdzija, Espanjan Andrés Villena ja Pohjois-Makedonian Nikola Gjorgiev ovat joukkueidensa hyökkäyspelin selkeitä johtotähtiä. Olympiahopeamitalisti Venäjä loistaa kaikilla osa-alueilla.

Suomen tilanne on hieman erilainen, sillä joukkueessa ei ole enää Mikko Oivasen tai Lelu Ojansivun kaltaista Euroopan huippusarjassa pelaavaa hakkuria. Banks valitsi joukkueeseen kahden sijasta kolme tämän tärkeän pelipaikan pelaajaa ja yrittää paikata absoluuttisen huippuiskijän puuttumista pelaajien toisiaan täydentävillä ominaisuuksilla.

Kokenut Urpo Sivula todennäköisesti aloittaa, mutta nuoret ensikertalaiset Aaro Nikula ja Joonas Jokela saavat varmasti omat tilaisuutensa kisarupeaman aikana. Myöskään Suomen keskipelaajat eivät ole turnauksen kovimpia miehiä hyökkäystehojen suhteen, joten yleispelaajilta vaaditaan paljon tulitukea.

Banksin joukkue pyrkiikin hyökkäämään monipuolisesti ja fiksusti sen sijaan että hakkaisi päätä seinään. Ensimmäiset ottelut näyttävät, miten hyvin se onnistuu. Passarien on oltava aivan parhaimmillaan, jotta hyökkäys toimisi toivotusti.

Suomen onneksi joukkueen passarit ovat laadukkaita. Päävastuun kantaa Puolan mestaruuden viime kaudella voittanut Eemi Tervaportti ja hänen aisaparikseen nousi lopulta takaportin kautta vanha kettu Mikko Esko.

Edelleen huippukunnossa olevan Eskon, 43, voi heittää surutta kentälle joutumatta epäilemään pään pitävyyttä tiukassakaan paikassa. VaLePan legenda pelaa turnauksen aikana uransa 300:nnen maaottelunsa. Tervaportti, 32, on tahkonnut 244 maaottelua.

Suomi aloittaa kisat heti keskiviikkona tärkeällä ottelulla Pohjois-Makedoniaa vastaan. Yleisöä Hakametsään saa ottaa 2 700 katsojan verran, joten joukkue saa kotiyleisön tuen taakseen. Yleisön tuki ja sitä kautta syntyvä hurmio ovat tekijöitä, jotka voivat auttaa ”Veljekset” lohkosta jatkoon.