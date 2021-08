LP Viestin neuvottelut kahden ulkomaalais­pelaajan kanssa ovat katkenneet, koska pelaajat ovat kieltäytyneet korona­rokotteesta.

LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen on törmännyt odottamattomaan ongelmaan siirtomarkkinoilla.

Salon Seudun Sanomat kertoi keskiviikkona uudesta ongelmasta, johon lento­pallon hallitseva naisten Suomen mestari, salolainen LP Viesti on tänä kesänä törmännyt. Sopimus­neuvottelun kahden ulko­maalais­pelaajan kanssa ovat kariutuneet, koska pelaajat ovat kieltäytyneet korona­rokotteesta.

Koronapandemia on tuonut mukanaan paljon asioita, joita ei ole aiemmin tarvinnut ajatella. Tämä on yksi sellainen. Viestin pää­valmentaja Tomi Lemminkäinen myöntää, että vielä keväällä tällainen seikka ei ollut ajatuksissa.

– Kun aloimme kartoittaa uusia pelaajahankintoja, en ollut miettinyt tällaista asiaa lainkaan. Kun kesä alkoi edetä, ja Mestarien liigassa pelaaminen varmistui, tuli mieleen, että varmaan tällainenkin asia pitää huomioida, Lemminkäinen sanoo Ilta-Sanomille.

Mestarien liiga onkin yksi merkittävimmistä syistä sille, että rokottamattoman pelaajan pitäminen mukana olisi ongelmallista. Lohko­vaiheen ohjelmassa on kolme vieras­ottelua jossakin päin Eurooppaa, ja maasta riippuen matkustaminen voi olla hankalaa rokottamattomalle pelaajalle.

– Testit ja niiden tulosten odottaminen hidastaa toimintaa, eikä kaikkiin maihin edes pääse ainakaan ilman karanteeneja. Kyllä se aika vaikea yhtälö olisi. Toisaalta tuntuisi hölmöltä, että ulko­maalais­vahvistukset eivät olisi mukana Mestarien liigan peleissä ja pelaisivat vain kotimaan sarjaa, Lemminkäinen sanoo.

Toinen merkittävä syy tällaisista pelaajista kieltäytymiseen on se, että Viesti on koko pandemia-ajan pyrkinyt hoitamaan asiat mahdollisimman turvallisesti ja pitämään kohtalaisen tiukkaa linjaa. Tähän ei oikein istuisi se, että osa pelaajista ei ottaisikaan rokotetta.

– Olemme suhtautuneet tilanteeseen vakavasti. Hallissakin pelaajat ja muu henkilö­kunta pitävät yleisissä tiloissa koko ajan maskia ja riisuvat sen vasta puku­huoneessa. Kevään pudotus­pelien aikana eri talouksissa asuvat paris­kunnat eivät tavanneet toisiaan. Nämä ovat olleet yhteisiä päätöksiämme.

LP Viesti juhli keväällä kymmenettä Suomen mestaruuttaan.

Samaan ongelmaan on törmätty myös muualla kuin Suomessa. Tämä kävi Lemminkäiselle ilmi, kun neuvottelut toisen rokotteesta kieltäytyvän pelaajan kanssa etenivät.

– Meille tarjottiin pelaajaa, jolla oli jo ollut sopimus toiseen maahan. Emme tienneet silloin, miksi se oli purettu. Myöhemmin selvisi, että hän oli saanut lähtö­passit sieltä tästä tismalleen samasta syystä, miksi me päädyimme olemaan palkkaamatta häntä.

Kokeneen mestarivalmentajan mukaan molempien pelaajien agenteille päätös oli vaikea sulattaa, mutta kun pääsi keskustelemaan itse pelaajan kanssa, osa­puolet pystyivät ymmärtämään toisiaan.

– Kun asiasta keskusteltiin, he ymmärsivät asian meidän kannaltamme. Helposti sitä pitää itsestään­selvyytenä, että kaikki rokotteen ottaisivat, mutta kukin ihminen saa päättää siitä ihan itse. Pelaaja tekee oman valintansa, ja myös me teemme sitten valinnan, millaisen pelaajan palkkaamme.

– Kummallakaan pelaajalla syy kieltäytymiseen ei ollut esimerkiksi uskonnollinen, vaan he eivät vain luota rokotteen tehoon ja haluavat tarkkailla, miten tilanne kehittyy.

Vaikka siirtomarkkinoilla on ollut erilaisia hankaluuksia, hallitsevan mestarin joukkue on nyt yhtä yleis­pelaajaa vaille täynnä. Sellainenkin on jo kiikarissa.

– Sopimusluonnos on yhdelle yleispelaajalle lähetetty, katsotaan mitä tapahtuu. Tietysti pitää selvittää, mitä vaaditaan, että siitä maasta tänne ylipäätään pääsee, Lemminkäinen sanoo.

Selvää on, että kestomenestyjä lähtee tähänkin kauteen yhtenä kotimaisen Mestaruus­liigan suosikeista. Näin asian näkee myös päävalmentaja.

– Jos viimeinen hankinta onnistuu, meillä on ehkä materiaaliltaan hieman vahvempi joukkue kuin viime kaudella. Kotimaiset hankinnat Jessica Kosonen ja Jenni Jantunen tuovat hyvin lisää syöttö­voimaa.

Mestaruusliigan kausi käynnistyy syyskuun lopulla. Sitä ennen ohjelmassa ovat keskiviikkona käynnistyneet naisten EM-kisat. Suomen on osalta kisat käynnistyvät torstaina ottelulla Ruotsia vastaan.