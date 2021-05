Päävalmentaja Joel Banks pitää Suomen EM-kotikisalohkoa erittäin hyvänä – ”Pystymme taistelemaan voitosta kaikkia näitä vastaan”

Suomi halusi EM-lohkoonsa kivikovan Venäjän.

Suomen lentopallomiehet pääsevät testaamaan EM-kisoissa tasonsa muun muassa Venäjää vastaan.

Suomi sai nimetä kisaisäntänä yhden vastustajan EM-alkulohkossaan, ja valinta osui maailman valioihin kuuluvaan Venäjään. Lisämielenkiintoa otteluun tuo, että Venäjää valmentaa Tuomas Sammelvuo.

– Totta kai olennainen asia on linkki Tuomakseen entisenä maajoukkuetähtenä ja päävalmentajana. Venäjä on erittäin fyysinen ja suurikokoinen joukkue. Toivomme omalla pelityylillämme sotkevamme heidän peli-ideologiaansa, jossa avainasemassa on kova syöttö sekä torjunta. Lohkon kovin joukkue varmasti kaikkien silmissä, Suomen päävalmentaja Joel Banks sanoi tiedotteessa.

Tampereella pelattavan alkulohkon muut joukkueet ovat Espanja, Hollanti, Pohjois-Makedonia ja Turkki. Suomen alkulohko pelataan Tampereella 1.–8. syyskuuta. Lohkot arvottiin torstaina Helsingissä.

– Kaikkiaan erittäin hyvä lohko meille. Kotijoukkueena saamme paljon hyvää tunnetta taaksemme ja pystymme taistelemaan voitosta kaikkia näitä joukkueita vastaan, Banks sanoi.

Lohkon joukkueista Hollanti on Banksille monin tavoin tuttu maa.

– Vaimoni on hollantilainen, olen asunut sekä valmentanut Hollannissa ja seurajoukkueessani Maaseikissa on useita hollantilaisia, muun muassa joukkueen libero, Banks sanoi.

Banks valmentaa Suomen maajoukkueen lisäksi belgialaisseura Maaseikia.

EM-kilpailuissa 24 joukkuetta on jaettu neljään lohkoon. Suomen lisäksi turnausta pelataan Puolassa, Tshekissä ja Virossa.

A-lohkossa pelaavat Puola, Belgia, Serbia, Ukraina, Kreikka ja Portugali. B-lohkossa ovat Tshekki, Italia, Slovenia, Bulgaria, Valko-Venäjä ja Montenegro. Suomi pelaa C-lohkossa. D-lohkon maat ovat Viro, Latvia, Ranska, Saksa, Slovakia ja Kroatia.

Suomen lohkon neljä parasta jatkaa pudotusotteluihin, jotka jatkuvat Puolan Gdanskissa A-lohkon neljää parasta vastaan. Turnauksen loppuottelu on 19. syyskuuta Katowicessa Puolassa.

Suomi on edellisen kerran isännöinyt miesten EM-turnausta vuonna 1993.