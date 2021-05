Naisten lentopallomaajoukkue joutui karanteeniin Slovakiassa: ”Kaikki on vielä auki”

EM-karsinta keskeytyi, mutta karanteeni ei vaaranna jo saavutettua lopputurnauspaikkaa.

Suomen naisten lentopallomaajoukkueen urakka keskeytyi lauantaina karanteeniin Slovakian Nitrassa pelatussa EM-karsintaturnauksessa. Lopputurnauspaikan edellispäivänä varmistanut maajoukkue joutui luovuttamaan perjantai-illan ottelun Slovakiaa vastaan, mutta karanteeni ei vaaranna Suomen kisapaikkaa.

Joukkueen yksi koronatesti osoittautui perjantaina positiiviseksi, ja Suomen viranomaiset määräsivät joukkueen sen jälkeen karanteeniin.

– Eilen tuli puolitoista tuntia ennen matsin alkua positiivinen pcr-testin tulos. Järjestäjät päästivät muun porukan vielä pelaamaan, ja sen jälkeen asiaa on selvitelty joukkueen ja Olympiakomitean lääkärien kanssa, lentopalloliiton toimitusjohtaja Olli-Pekka Karjalainen kertasi tapahtumien kulkua lauantaina.

– Lääkärit konsultoivat asiasta terveysviranomaisia, joilta tuli viralliset paperit karanteenista ja vahva suositus, ettei myöskään matkusteta. Eli meillä on porukka nyt Slovakiassa jonkun aikaa.

Euroopan lentopalloliitto CEV vahvisti lauantaina, ettei karanteeni vaaranna Suomen paikkaa EM-lopputurnauksessa, joka järjestetään elo–syyskuun vaihteessa.

– Luojan kiitos tällä ei ole vaikutusta lopputurnauspaikkaan. On sentään se saletissa, Karjalainen jatkoi.

Lentopalloliitto selvittää parhaillaan Slovakian turnauksen järjestäjien kanssa Suomen joukkueen karanteenijärjestelyitä.

– Kaikki on vielä auki, mutta se on seuraava rasti. Etappi kerrallaan on ollut pakko mennä, mutta oletettavasti slovakialaiset auttavat järjestelyissä ja suomalaisille järjestyy hotelli, Karjalainen kertoi.

EM-kisojen 2021 lopputurnauksen järjestäjämaat Serbia, Bulgaria, Kroatia ja Romania saivat EM-kisapaikat ilman karsintoja. Lisäksi suorat paikat saavat edellisten EM-kisojen sijoitustensa ansiosta Turkki, Italia, Puola, Hollanti, Saksa, Venäjä, Belgia ja Azerbaidzhan.

Lopputurnaus pelataan 24 joukkueen voimin.