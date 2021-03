Ylivoimaisen mestarisuosikin kausi päättyi koronatartuntaan – LP Kangasalan välierävastustaja teki 1200 kilometrin hukkareissun

Lentopalloliiton pääsarjaryhmän aiemman päätöksen mukaan pudotuspelijoukkueen pelit päättyvät karanteenin takia.

LP Kangasalan naisten lentopallon mestaruusliigajoukkueessa on todettu koronatartunta ja joukkue on asetettu karanteeniin, Lentopalloliitto tiedotti. LP Kangasalan oli tarkoitus kohdata Kuusamo toisessa välieräottelussa tänään ja mahdollisessa kolmannessa ottelussa huomenna, mutta ottelut on peruttu.

Lentopalloliiton pääsarjaryhmän aiemman päätöksen mukaan pudotuspelijoukkueen pelit päättyvät, jos joukkue ei voi viranomaismääräysten takia pelata sarjaohjelmaan merkittyjä pelejä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomainen on asettanut LP Kangasalan 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

LP Kangasalan välierävastustaja Pölkky Kuusamon päävalmentaja Tuomas Alatalo kertoi Kalevalle, että joukkue ehti matkata illan ottelua varten Kuusamosta jo Orivedelle asti, mutta joutui kääntymään takaisin kuultuaan ikävän koronauutisen.

Matkaa Oriveden ja Kuusamon välillä on yli 600 kilometriä.

Pölkky Kuusamon osalta pudotuspelien mahdollinen jatkuminen on vielä epävarmaa.

– Odotamme terveysviranomaisten päätöksiä, että olemmeko karanteenissa vai jatkuvatko meillä pelit, Alatalo kertoi Kalevalle.

Lentopalloliitto ilmoittaa tiedottavansa liigan jatko-ohjelmasta saatuaan lisätietoja.

Kovan kokoonpanon täksi kaudeksi kerännyt LP Kangasala oli ehdoton ykkössuosikki Suomen mestariksi. Joukkue voitti selkeästi mestaruusliigan runkosarjan eikä ollut hävinnyt kolmessa pelaamassaan pudotuspeliottelussa vielä yhtäkään erää.