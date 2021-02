Beach volleyn huipuilta kiellettiin bikinien käyttö – turnaukseen osallistuva Riikka Lehtonen paljastaa kohupäätöksen taustat

Qatarin beach volley -turnauksessa on bikinikielto. Suomalaishuippu Riikka Lehtonen suhtautuu asiaan ymmärtävästi.

Maaliskuussa Qatarissa järjestettävä beach volleyn maailmankiertueen turnaus nousi otsikoihin, kun saksalainen huippupari Karla Borger–Julia Sude ilmoitti jäävänsä turnauksesta pois.

Syynä oli turnausjärjestäjien pelaajille asettamat tiukat pukeutumisvaatimukset: bikineissä ei saa pelata.

– Olemme tekemässä työtämme, mutta emme saa käyttää työvaatteitamme. Tämä on ainoa maa ja ainoa turnaus, jossa maan hallitus kertoo meille, kuinka tehdä työmme, Borger kommentoi.

Karla Borger (oik.) ja Julia Sude eivät lähde Qatariin. Kuva kesäkuulta 2019.­

Suomen huippupelaaja Riikka Lehtonen osallistuu kyseiseen Qatarin pääkaupungissa Dohassa 8.–12. maaliskuuta järjestettävään turnaukseen parinsa Niina Ahtiaisen kanssa.

Myös toinen suomalaispari Anniina Parkkinen–Vilhelmiina Prihti on mukana turnauksessa.

Lehtonen, 41, suhtautuu saksalaisparin päätökseen rauhallisesti.

– Jokainen tekee omat päätöksensä ja se on heidän päätös. En ota sen enempää kantaa, Lehtonen kommentoi IS:lle tiistaina.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun naiset ovat mukana Qatarin turnauksessa. Aiemmin se on järjestetty vain miehille.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on Kansainvälisen lentopalloliiton mukaan vasta toinen kerta, kun naisten beach volley -turnaus pidetään Arabian niemimaalla. Ensimmäinen järjestettiin Dubaissa lokakuussa 2008.

Tuolloin bikinikieltoa ei tosin kuvien perusteella ollut.

Islaminuskoisissa maissa etenkin naisilta odotetaan usein peittävää pukeutumista.

Dubain turnaus vuonna 2008 oli ensimmäinen Arabian niemimaalla järjestetty beach volley -turnaus, jossa oli mukana naiset. Tuossa turnauksessa bikinikieltoa ei kuitenkaan kuvien perusteella ollut. Kuvassa syöttää espanjalainen Liliana Fernandez Steiner.­

Riikka Lehtoselle Qatarin turnauksessa on ennen kaikkea kyse urheilusta. Koska koronapandemian vuoksi useita turnauksia on peruttu, Lehtonen on iloinen siitä, että pääsee pelaamaan.

– Se on itse asiassa ainoa täksi kaudeksi varmistettu turnaus EM-kisojen lisäksi. Ilman muuta halusimme mennä sinne pelaamaan, jos se tämän (bikinikiellon) vaati.

Lehtonen kertoo, että naispelaajilta tiedusteltiin hyvissä ajoin kyselyn muodossa, ovatko he valmiita pelaamaan ”pitkissä” eli vähintään polviin asti ulottuvissa shortseissa ja t-paidassa.

Lehtosen ymmärryksen mukaan naisten mukaantulo Qatarin turnaukseen liittyy juuri pandemiaan: kun muualta on peruttu turnauksia, alettiin pohtia, josko naiset saataisiin mukaan Qatariin.

– Se hoidettiin korrektisti: tehtiin kysely ja sillä haluttiin varmistua, että ollaanko valmiita siihen (pukeutumissääntöihin). Sitä ei olisi järjestetty, jos naiset eivät olisi olleet valmiita pelaamaan. Käsittääkseni kukaan muu pari ei ole kieltäytynyt kuin he (saksalaispari). Muut ovat sanoneet kyllä. Selkeästi jengi haluaa pelaamaan, Lehtonen sanoo.

Riikka Lehtonen (oik.) parinsa Niina Ahtiaisen kanssa kuvattuna toukokuussa 2018.­

Lehtosella on takanaan pitkä ja menestyksekäs urheilu-ura, niin lentopalloilijana kuin beach volleyn pelaajana.

Qatarin bikinikielto on hänelle ensimmäinen laatuaan.

Yleensä kohistaan päinvastaisesta asiasta: urheilijat haluaisivat kylmemmissä kisaoloissa päälleen enemmän kuin vain bikinit, mutta kisajärjestäjät vastustavat.

– Biitsin puolella velvoitetaan pelaamaan bikineissä, jos sää on tarpeeksi lämmin, Lehtonen kertoo lajinormista.

Qatarin turnauksessa ei pitäisi olla kylmä, sillä lämpötila voi nousta Dohassa turnauksen aikana jopa 30 asteeseen.

– Sitähän saksalaisetkin sanoivat, että tämä on sikarankka laji. Saadaan turnaukseen vaatteita perjantaina ja ollaan toivottu, että värit olisivat vaaleita, ei mustia. Rankkaa se varmasti on, mutta se on sama kaikille.

Qatarin turnaus on osa beach volleyn maailmankiertuetta, ja siellä on jaossa pisteitä olympiakarsintaan. Tällä hetkellä turnauksen lisäksi on tiedossa vain Wienin EM-kisat, muut mahdolliset turnaukset ovat vielä kysymysmerkkejä.

Suomalaiset matkustavat Qatariin viisi päivää ennen karsintojen alkua 3. maaliskuuta. Tiedossa on turnauskupla.

– Pitää olla iloinen tästä ja mennä sinne täysillä, Lehtonen sanoo.

Riikka Lehtonen (vas.) ja Niina Ahtiainen beach volleyn SM-kiertueen osakilpailussa Hietaniemen uimarannalla Helsingissä elokuussa 2020.­

Naisurheilijoiden pukeutuminen Qatariin liittyen puhutti viimeksi yleisurheilun MM-kisoissa 2019.

Tuolloin esimerkiksi juoksija Sara Kuivisto kertoi saaneensa ”jonkun verran pahoja katseita”, kun juoksi harjoituslenkillä sortseissa ja juoksupaidassa.

– Jonkun verran tuli pahoja katseita. Tulkitsin, että ne liittyivät pukeutumiseeni. Mutta ei tässä säässä oikein tuulipuku päällä voi lenkkeillä, Kuivisto sanoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Myös naistoimittajien saamista pukeutumisohjeista nousi kohu. Naisilta vaadittiin vartalon peittäviä asuja.

Qatarin saamat urheilun arvokisat ja muut turnaukset ovat muutenkin herättäneet kritiikkiä maan huonon ihmisoikeustilanteen vuoksi. Paljon porua on aiheutunut erityisesti jalkapallon miesten MM-kisoista 2022, jotka myönnettiin monen yllätykseksi Qatarille.