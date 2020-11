Karut kuvat SM-tason ottelusta Vantaalta: katsomossa vain 7 maksanutta katsojaa – kioskin myyntisaldolla ei rikastuta

Vantaa Ducks ja Team Lakkapää kohtasivat Mestaruusliigan ottelussa Korsossa. Koronarajoitusten takia katsomossa oli vain seitsemän maksanutta katsojaa. He nauttivat pelistä.

Musiikki pauhasi ehkä pykälän liian kovalla siihen nähden, että Vantaan Korsossa sijaitsevaan monitoimihalliin oli sulkeutunut alle kymmenen katsojaa seuraamaan lentopallon SM-sarjan ottelua.

Suuren yleisön puuttuminen ei alkuhehkuttelua haitannut. Kotijoukkue Vantaa Ducks kirmasi kentälle pinkinvärisissä paidoissaan diskotyylisen valoshow’n keskeltä. Neljä katsojaa taputti rytmikkäästi mukana, ja yläparvella yksittäinen fani loi tunnelmaa paukuttamalla rumpua.

Kotijoukkue Vantaa Ducks esiteltiin harvalukuiselle yleisölle ison maailman tyyliin. Ducks voitti ottelun puhtaasti 3–0.­

Taputtamatta jättäneet kolme katsojaa olivat rovaniemeläisjoukkueen puolella. Yksi heistä tosin oli joukkueen kuljettaja, ei maksanut katsoja.

Kotijoukkue siis oli katsomossa niskan päällä kannattajalukemin 5–2, jos Lakkapään bussikuskia ei lasketa mukaan.

– Kyllä täällä tunnelmaan pääsee! hihkui Lahdesta ottelua seuraamaan yhdessä Jouni Kyllisen kanssa saapunut Katja Lemola.

Katja Lemola ja Jouni Kyllinen saapuivat Lahdesta seuraamaan ottelua.­

Lemola ja Kyllinen kannustivat Lakkapäätä tuttujen junioripelaajien takia.

Pääkaupunkiseudulla otettiin maanantaina käyttöön tiukat koronarajoitukset, jotka kurittavat urheilutapahtumia. Vantaa Ducks otti otteluunsa vain ne seitsemän katsojaa, jotka ehtivät ostaa lipun ennakkoon ennen tietoa rajoituksista.

– Meillä kävi todella hyvä säkä, kun ostimme liput ennakkoon. Saimme tällaisen henkilökohtaisen ottelun, Lemola iloitsi.

Yksittäinen kannattaja piti tunnelmasta huolta rumpunsa avulla.­

Monitoimihallissa vallitsi kaikesta huolimatta positiivinen ilmapiiri. Kuuluttaja loi tunnelmaa rennolla otteella, ja molempien joukkueiden vaihtopelaajatkin pitivät meteliä – kannustivat ja taputtivat.

Pieni kioski sisääntuloaulassa oli auki. Ennen ottelua siitä oli myyty viisi kahvia, pari voisarvea ja pari pullaa. Erätauoilla kaupaksi meni vielä ainakin pari kahvia ja pulla.

Katsomossa oli väljää.­

Muutaman katsojan lisäksi paikalla oli toki toimihenkilöitä ja tuomareita.­

Katsojat ja järjestäjät suhtautuivat erikoiseen ottelutapahtumaan huumorilla, vaikka Rajamäeltä ottelua seuraamaan saapunut Pertti Rytkönen hieman harmittelikin normaalia vaisumpaa tunnelmaa.

– Ei täällä samalla tavalla ole meteliä ja henkeä. Silti on mukava katsoa livenä lentopalloa, hän sanoi.

Rytkönen saapui otteluun yhdessä poikansa Kallen ja naapurinsa Eero Söderqvistin kanssa.

– Kyllä tämä oli iloinen yllätys, että pääsimme paikan päälle. Tämä on ensimmäinen kerta paikan päällä tällä kaudella, Söderqvist kertoi.

Eero Söderqvist, Pertti Rytkönen ja Kalle Rytkönen seuraavat lentopalloa aktiivisesti.­

Todellisuus on karu: seitsemälle maksaneelle katsojalle pelattu ottelu leikkaa ison loven vantaalaisseuran kassaan. Kolmen seuraavan viikon aikana pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen, joten Ducks pyytänee kahden seuraavan kotiottelunsa siirtoa.

Vaihtopelaajat kannustivat ja löivät tahtia.­

Tällä kaudella Ducksin kotipeleissä on käynyt hieman alle 200 katsojaa per ottelu. Se on vähemmän kuin normaalisti.

– Viime kauden pääsylipputuloihin verrattuna puhutaan kymmenientuhansien eurojen alijäämästä, Vantaa Ducksin joukkueenjohtaja, seuran hallituksen jäsen ja liigajaostosta vastaava Mika Rajala kertoi Ilta-Sanomille.

– Tähän on toki osattu jossain määrin varautua. Olimme tietyssä mielessä varautuneet myös nykyisiin rajoituksiin eli otteluihin ilman yleisöä. Lipputulot eivät tällä kaudella ole yhtä merkittävässä osassa budjettiamme kuin tavallisesti.