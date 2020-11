SM-sarjan otteluun pääsee illalla seitsemän maksanutta katsojaa – raskaat koronatoimet kurittavat urheilua

Uudet koronarajoitukset kirpaisevat pääkaupunkiseudun urheilua. Esimerkiksi Vantaa Ducks menettää kymmeniätuhansia euroja.

Pääsarjatason urheiluseurat ovat kolme seuraavaa viikkoa entistäkin ahtaammalla pääkaupunkiseudulla.

Esimerkiksi lentopallon miesten Mestaruusliigan ottelu Vantaa Ducks–PerPo pyörähtää käyntiin maanantaina kello 18.30.

Joukkueiden, tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden lisäksi paikalla on seitsemän katsojaa.

– Ehdimme myydä otteluun seitsemän ennakkolippua, joten nämä henkilöt pääsevät myös paikan päälle otteluun, kertoo Vantaa Ducksin joukkueenjohtaja, seuran hallituksen jäsen ja liigajaostosta vastaava Mika Rajala.

– Tulevaisuus on sitten auki. Ehkä pyrimme myymään 20 lippua yrityksille esimerkiksi 150 euron kappalehintaan, mutta toisaalta myös kahden muun kotipelin siirtäminen näyttää todennäköiseltä. Tuloja pitää jollain tavalla hankkia rajoituksista huolimatta, hän lisää.

Uudet rajoitukset kirpaisevat

Viime perjantaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi uusista rajoitustoimenpiteistä epidemian hillitsemiseksi. Kaupungit, THL ja HUS linjasivat, että sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen pääkaupunkiseudulla 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi.

Rajoitus näkyy kovalla kädellä monen pääkaupunkiseudun urheiluseuran kassassa.

– Viime kaudesta yleisökeskiarvomme on pudonnut noin puolella. Uudet rajoitukset ovat sitten vielä uusi takaisku. Meilläkin on kolme kotipeliä uusien rajoitustoimenpiteiden aikana.

Esimerkiksi jääkiekkoseura HIFK kertoi jo siirtävänsä kotiotteluitaan. Myös Vantaa Ducksissa pohditaan tätä mahdollisuutta.

– Ongelma vain on siinä, että meillä on jo nyt pari ottelua rästissä koronan takia. Pelien siirtäminen tulevaisuuteen voisi tarkoittaa kohtuutonta otteluruuhkaa joukkueelle jossain vaiheessa kautta.

Vantaalla tasapainotellaankin urheilullisen menestyksen ja talouden välillä.

Sarjapisteitä pitäisi kerätä, mutta jokainen myyty lippukin on tärkeä. Ducksin kotipeleissä on tällä kaudella käynyt keskimäärin hieman alle 200 katsojaa per ottelu. Aikuisten kertalipun hinta vantaalaisten kotipeliin on tällä kaudella ollut 15 euroa.

– Viime kauden pääsylipputuloihin verrattuna puhutaan kymmenientuhansien eurojen alijäämästä, Rajala myöntää.

– Tähän on toki osattu jossain määrin varautua. Olimme tietyssä mielessä varautuneet myös nykyisiin rajoituksiin eli otteluihin ilman yleisöä. Lipputulot eivät tällä kaudella ole yhtä merkittävässä osassa budjettiamme kuin tavallisesti.

Kokonaan uusi menetetty tuloreikä liittyy puolestaan aikuisten harrastustoimintaan.

Uusien rajoitusten jälkeen kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei myöskään järjestetä samana ajanjaksona.

Myös vantaalaisseuralla on useita aikuisten harrastejoukkueita.

– Seuran taloudelle se tarkoittaa sitä, että meiltä lähtee siivu salivuoromaksuista, kun pelit ja treenit on kolmelta viikolta peruttu.

– Isompi sääli on tietenkin se, että korona rajoittaa liikuntaa myös harrastelijatasolla, Rajala sanoo.