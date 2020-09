Olli-Pekka Karjalainen hyppää innokkaana tuuliseen pestiin – näin moukarijätti haluaa kehittää Suomen lentopalloa

Olli-Pekka Karjalainen ei ole huolissaan lentopalloliiton viime vuosien runsaasta henkilöstön vaihtuvuudesta.

Lentopalloliitto nimesi tänään uuden toimitusjohtajan, kun moukarijätti Olli-Pekka Karjalainen otti pestin haltuun. Toimitusjohtajan paikalta väistyvä Seppo Siika-aho ehti hoitaa tehtävää vain reilun vuoden.

Lentopalloliiton henkilöstö toimitusjohtajaa myöten on vaihtunut viime vuosina melko tiuhaan, mutta Karjalaista se ei huoleta. Hänen sopimuksensa on toistaiseksi voimassaoleva, ja suunnitelmissa on pitkä yhteinen taival.

– Olen siinä mielessä hienossa asemassa, että katson voivani keskittyä ennen kaikkea tulevaan. Lajissa on huikea potentiaali niin huippu-urheilun kuin nuorten liikuttamisenkin suhteen. Lisäksi tulevat EM-kotikisat ovat suuri mahdollisuus päästä kansallisesti isosti ”framille”. Tietysti kertoo lajin vahvasta asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, että lajiliiton asiat kiinnostavat, Karjalainen sanoo IS:lle.

Karjalainen tulee lajin ulkopuolelta, kuten Siika-ahon edeltäjä Keijo Säilynoja. Siika-aho sen sijaan oli syvältä lentopallon sisältä. Tämä mietitytti moukarinheiton SE-miestä aluksi, kun hänen kiinnostustaan kysyttiin, mutta lopulta haasteeseen tarttuminen tuntui luontevalta.

– Kun rupesin pohtimaan mikä se historia on, mitä kautta tähän on päädytty, niin oman urheilu-urani lisäksi koulutukseni organisaation hallinnan puolelta, olen lukenut johtamista ja viestintää, on ollut tavallaan valmistautumista tähän. Minulla oli jo opiskeluaikoina sellainen aavistus, että haluan toimia urheilun parissa johtotehtävissä. Haluan auttaa muita urheilijoita, hän kertoi.

VaLePa juhli alkuvuodesta Suomen cupin voittoa lentopallossa.­

Karjalainen on toiminut viime vuosina monenlaisissa luottamustehtävissä urheilun kentällä. Hän on marinoitunut muun muassa Olympiakomitean hallituksessa, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHUn hallituksen puheenjohtajana ja projektipäällikkönä Kuortaneen urheiluopistolla.

Kuortaneen pestin kautta Karjalainen on päässyt kosketuksiin myös lentopallon kanssa, sillä opistolla toimii lentopalloliiton valmennuskeskus.

– En ole ollut siellä passeja opettamassa, mutta projektieni kautta olemme auttaneet lentopallomaajoukkueita esimerkiksi tukitoimintojen ja fysiikkavalmennuksen organisoinnissa. Sillä tavalla on päässyt katsomaan lentopallotoimintaa vierestä.

– Olen päässyt myös näkemään lentopallon seuratyön arjen, kun olen ollut Nurmon Jymyvolleyn hallituksen jäsenenä.

Konkreettisia tavoitteita Karjalaisen valtakaudelle ei ole ehditty vielä asettaa, mutta tuore toimitusjohtaja listaa oleellisiksi pyrkimyksiksi pelaajamäärän kasvattamisen, seurojen työn tukemisen ja huippu-urheilumenestyksen.

Yksi iso tavoite on myös Tampereella ensi kesänä järjestettävät miesten EM-kisat. Niissä on mahdollista luoda lajille hyvää näkyvyyttä sekä tavoitella urheilullista menestystä.

Töysäläinen aloittaa uudessa pestissään heti, mutta siirtyminen Kuortaneen tehtävistä tapahtuu osittain liukuen.

Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi.­

– En tietenkään halua jättää entistä työyhteisöäni ongelmiin. Uuden ja vanhan pomon kanssa on käyty keskusteluja. Viedään nyt kunnialla Kuortaneella muutamaa projektia Kuortaneella siihen pisteeseen, että ne voi hyvillä mielin luovuttaa eteenpäin. Samaan aikaan alan ottaa lentopalloliittoa haltuun. Vaihtaminen tapahtuu siis vähän lomittain.

Lentopalloliiton hallituksen puheenjohtaja Pasi Sydänlammi uskoo Karjalaisen kanssa aloitettavaan projektiin, vaikka muutaman edeltäjän pesti on jäänyt odotettua lyhyemmäksi. Hänen mukaansa Siika-ahon ja liiton tiet erkanivat yhteisymmärryksessä.

– Meidän mielestämme tämä oli askel eteenpäin ja mahdollisuus nousta seuraavalle tasolla suomalaisessa lentopallossa. Lajirajoja olemme rikkoneet aiemminkin. Lentopalloväki on fiksua, mutta on tärkeää saada näkökulmaa muualtakin. Säilynojan Keijokin oli aikanaan remmissä.

Hän myös muistuttaa, etteivät kaikkien toimitusjohtajien pestit ole päättyneet yhtä pikaisesti kuin Siika-ahon.

– Säilynojan kausihan oli pitkä toimitusjohtajaksi, hän oli 4 vuotta mukana. Valtion virkamiehet ovat sitten asia erikseen.