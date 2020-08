Arpaonni pakottaa suomalais­seuran pohtimaan europeliensä kohtaloa – vierasmatka huolettaa: ”Päästäänköhän me Skopjesta takaisin?”

Hämeenlinnan Lentopallokerhon on määrä matkata Challenge Cupissa Skopjeen.

Hämeenlinnan Lentopallokerholle sattui vallitsevan koronavirustilanteen valossa melkoinen arpa, kun Euroopan lentopalloliitto CEV arpoi Eurocupien ensimmäisten kierrosten ottelupareja perjantaina. Hämeenlinnalaisten vastustajaksi Challenge Cupissa nostettiin pohjoismakedonialainen Vardar Skopje.

Challenge Cupissa otteluparit ovat kaksiosaisia, eli molempien joukkueiden kotikentällä pelataan yksi ottelu.

Kesken jääneessä naisten Mestaruusliigassa kuudenneksi sijoittuneiden hämeenlinnalaisten manageri Ville Kalliomäki myöntää, että arvontatulos pakottaa tarkkaileman tilannetta ja pohtimaan, uskaltaako joukkue lähteä matkaan ollenkaan.

– Pitäähän tässä miettiä, mitä tekee. Jos virustilanne menee huonompaan suuntaan, Euroopan liitonkin on mietittävä, kannattaako näitä pelejä pelata ollenkaan, Kalliomäki sanoi IS:lle lauantaina puhelimitse.

Skopjen kaupunki on ollut viime aikoina harvinaisen paljon esillä Suomen mediakentällä, sillä ”koronalennot” Skopjesta Turkuun ovat tuoneet maahan reilun määrän koronavirustartuntoja.

Erilaiset rajoitukset ja jopa näiden lentojen keskeyttäminen on ollut puheissa, mikä sai ”Kerhon” pohtimaan arvonnan jälkeen Twitterissä vierasmatkansa kohtaloa.

– Päästäänköhän me Skopjesta takaisin? seura pohti Twitter-tilillään.

Kalliomäen mukaan ennen päätöstä vieraspeliin lähdöstä kuullaan kaikkia matkaan lähdössä olevia seuran toimijoita, ennen kaikkea pelaajia.

– On selvää, että jos yksikin pelaaja sanoo ettei uskalla lähteä, niin sitten emme lähde.

Hän kuitenkin huomauttaa, etteivät näiden pahamaineisten lentojen lukemat välttämättä kerro koko totuutta Skopjen tilanteesta.

– Eivät ne kaikki matkustajat Skopjesta ole, vaan joka puolelta Balkania. Ympäri Pohjois-Makedoniaa ja naapurimaita.

Ville Kalliomäki on hämeenlinnalaisen naisten lentopallon voimahahmo.

Lentopallokerholla on mahdollisuus tehdä omat valintansa ja vallitseva poikkeusaika on mahdollistanut otteluiden perumisia ilman sanktioita. Toinen asia on se, mitä Euroopan liitto tekee, jos tilanne pahenee.

Yksi vaihtoehto voisi olla se, että suuren tartuntariskin maista siirrettäisiin otteluita pelattavaksi muualle ”puolueettomille kentille”. Suomeenkin on asetettu matkustusrajoituksia, ja kahden viikon karanteenin viettäminen yhden europelin jälkeen olisi haastava yhtälö kotimaisen liigan sarjaohjelman kannalta.

– Näitä pelejä on ennenkin pelattu puolueettomalla kentällä, jos on katsottu ettei jokin pelipaikka ole täysin turvallinen. Ehkä sellainen olisi nytkin mahdollista, siitä päättää Euroopan liitto, Kalliomäki sanoo.

Manageri haluaa kaikesta huolimatta ajatella tilannetta positiivisen kautta. Urheilullisesti arpa oli mieleinen, sillä Kerholla on hyvä mahdollisuus selvitä otteluparista jatkoon. Hän nostaa esiin myös taloudellisen näkökulman.

– Ainakin sinne Skopjeen on Suomesta halpoja, suoria lentoja! Reissun vaivalloisin osuus olisi bussimatka Hämeenlinnasta Turkuun.

– Lisäksi Skopje olisi meille uusi tuttavuus. Muissa entisen Jugoslavian maissa olemme pelanneet paljonkin, mutta emme Pohjois-Makedoniassa, hän lisää.

Näillä näkymin Lentopallokerho on lähdössä matkaan positiivisin mielin, mutta virustilanteen kehittymistä on seurattava tarkasti.

– Mielenkiinnolla tässä odotellaan, mitä tuleman pitää. Yleensä kaikkiin asioihin löytyy jokin ratkaisu!