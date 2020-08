Suomalaisessa urheilussa on käynnissä poikkeuksellinen voittoputki – tämä joukkue ei ole koskaan hävinnyt kotimaiselle vastustajalle

Santeri Sirénin (vas.) ja Jyrki Nurmisen voittoputki kotimaan kentillä on jo 36 ottelun mittainen.

Miksi Santeri Sirén ja Jyrki Nurminen dominoivat Suomen beach volley -kenttiä vuodesta toiseen?

Suomalaisessa urheilussa on käsillä poikkeuksellinen voittokulku. Kolme vuotta sitten yhteen lyöttäytynyt beach volley -pari Jyrki Nurminen ja Santeri Sirén ei ole koskaan hävinnyt yhtään ottelua suomalaiselle parille.

Suomen kiertueella joukkue on voittanut kymmenen turnausta peräjälkeen. Voitettujen otteluiden putki on nyt 36 matsin mittainen. Seuraava testi on viikonloppuna, kun Helsingin Hietaniemen uimarannalla pelataan beach volleyn SM-osakilpailu. (ISTV ja Ruutu+ lähettävät pelit suorina lähetyksinä la ja su. Karsintoja käydään jo perjantaina.)

Mikä tekee parivaljakosta voittamattoman kotimaan kentillä?

– Ainakin nykyään vaikuttaa se, että olemme ainoa suomalainen pari, joka kiertää maailmankiertuetta. Kun saa jatkuvasti kovia pelejä paineen alla, tasaisuus kehittyy, sanoo parin torjujana pelaava Sirén IS:lle.

– Jyrki ja Santeri ovat teknisesti ja taktisesti niin taitavia, että se näkyy Suomen kiertueella jopa karrikoidusti. Potentiaalia on vielä parempaakin, he pystyvät nyt jo hyvänä päivänä haastamaan maailman huippuja, näkee beach volleyn miesten maajoukkuevalmentaja Jussi Tommola.

Sirén päätyi lajin pariin suomalaisittain tavanomaisinta reittiä, eli lentopallon kautta. Lajin rantaversio oli aluksi vain kesäharrastus. Sirén, 24, aloitti lukion Kuortaneella, jossa on myös lentopalloliiton valmennuskeskus. Kuortaneen lukio on paikka, jonne kerätään lajin maajoukkuetason lupauksia keskitetysti.

Jyrki Nurminen ja Santeri Sirén ovat voittaneet Suomen kiertueella kymmenen turnausta peräjälkeen.

Sirén oli kuitenkin aina innostuneempi ”biitsistä”, ja kun Mäkelänrinteen urheilulukioon aukesi mahdollisuus päästä beach volleyn pelaajana, nuori mies tarttui siihen ja matkasi Kuortaneelta Helsinkiin.

Toinen suuri käännekohta Sirénin uralla oli vuosi Saksassa. Hän asui Berliinissä ja pelasi maan kansallista kiertuetta. Saksassa hiottiin kuntoon torjujan paljon kehuttu pehmeä sormipassi.

– Treenasimme sitä Saksassa todella paljon. En itse asiassa aiemmin osannut beach volleyn sormipassia kovin hyvin, koska se on erilaisten sääntöjen takia aivan erilainen kuin lentopallossa. Saksassa se hinkattiin kuntoon, Sirén avaa.

Santeri Sirén kuuluu urheilusukuun. Hänen setänsä on jääkiekkoilija Ville Sirén.

Ja kunnossa se onkin. Tänä kesänä Lahden SM-osakilpailussa nähtiin tilanne, joka on Tommolan mukaan Suomessa ennennäkemätön. Nurminen vastaanotti kovan ja kierteisen lyönnin todella korkealle ilmaan, jolloin Sirén hyppäsi vaikeaan palloon. Hän näytti passaavan palloa sormillaan, mutta sivalsikin niin kutsutun hyppypassinsa suoraan verkon yli vastustajan kenttään.

Suoritus on vaikea, sillä beach volleyssa sormilyöntiin verkon yli on tarkat säännöt. Pallossa ei saisi olla kierrettä, ja sen on lennettävä rintamasuunnan mukaisesti.

Nurminen ja Sirén löysivät toisensa Sirénin Saksan vuoden loppuhetkillä. Sirén pohti seuraavaa liikettään, kun hän päätyi pelaamaan yhden turnauksen marraskuussa 30 vuotta täyttävän Nurmisen kanssa. Turnaus sujui hyvin ja kaksikko päätyi pelaamaan yhdessä jatkossakin. Näin syntyi suomalaisen urheilun yksi tämän hetken dominoivimmista joukkueista.

Ristijärveltä lähtöisin oleva Jyrki Nurminen, 29, on taustaltaan liigatason lentopalloilija.

Sirén sai samalla omaksuttavakseen uuden roolin, sillä hän ei ollut aiemmin pelannut torjujana. Saksan vuosi meni kokonaan puolustajan paikalla. Beach volleyssa joukkue koostuu lähellä verkkoa pelaavasta torjujasta ja taaempana palloja vastaanottavasta puolustajasta. 194-senttisenä Sirén on kuutisen senttiä pariaan pitempi, joten pelipaikkajako on looginen.

– Torjujaksi siirtyminen oli iso muutos, ja nimenomaan torjumisessa on yhä eniten kehitettävää. Tekninen taito ja pelitaktiikka ovat meillä riittävällä tasolla maailman mittakaavassakin, Sirén sanoo.

Menestystä maailmalla pari janoaakin. Pari pystyy jo hyvänä päivänä haastamaan maailman huippuja, mutta huipulle päästäkseen siihen olisi pystyttävä tasaisemmin. Tasaisuus löytyy kovien otteluiden kautta.

– Tarvitsemme lisää kokemusta korkeimman tason peleistä, kovia pelejä. Olemme hävinneet maailmalla tiukkoja otteluita huippupareja vastaan kolmannessa erässä, kokemuksen kautta nämä matsit ovat käännettävissä voitoiksi.

Myös tavoitteet ovat selkeät.

– Haluan mennä eteenpäin ja nähdä mihin rahkeeni riittävät matkasta nauttien ja menettämättä iloa. Mutta kun olen nähnyt, että mahdollisuuksia korkeammalle on, kyllä minä haluan pelata arvokisoissa. Olympialaisia hienompaa urheilutapahtumaa ei oikein löydy, Sirén sanoo.

–Tarvitsemme lisää kokemusta korkeimman tason peleistä, kovia pelejä, Santeri Sirén sanoo maailmankiertueen otteluista.

Suomen miesten beach volley -maajoukkueen valmentaja Jussi Tommola näkee Nurmisen ja Sirénin parilla potentiaalia paljon nähtyä kovempiakin suorituksiin.

– Pari on pelannut kolme vuotta yhdessä ja kehittynyt todella paljon. Näen heillä potentiaalia nousta maailmanrankingissa 20 parhaan joukkoon. Siinä joukossa erot ovat sitten pienet, Tommola sanoo IS:lle.

Nurminen ja Sirén ovat ihmisinä erilaisia mutta täydentävät toisiaan kentällä. Pari on tasapainoinen, ja molemmat tietävät mitä tehdä kentällä.

– Jyrki elää ja hengittää lajia, hän katselee videoita peleistä päivät pitkät. Santeri on vähän erilainen siinä suhteessa, mutta molemmilla motivaatio harjoitteluun ja kehittymiseen on sata prosenttia.

Tommola näkee Sirénillä mahdollisuuksia huipulle myös yksilönä.

– Hän ei ole torjujana kaikista ulottuvin, mutta torjujan pitää olla myös hyvä passari, sillä torjuja saa paljon toisia kosketuksia. Passarina hän ei kalpene maailmassa kenellekään. Hän on myös nopea ja ehtii hyvin pallon alle. 20 senttiä lisää torjuntaulottuvuutta, niin... Kysy häneltä saadaanko pomppua sen verran paremmaksi.

No, Santeri, saadaanko?

– Kyllä se 20 senttiä saadaan. Se on mahdollista.

