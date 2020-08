Beach volley Helsinki Open 2020 – katso lauantain otteluita kahdelta kentältä suorana ISTV:ssä!

ISTV näyttää beach volleyn kotimaisen huipputurnauksen Helsinki Openin otteluita suorina lähetyksinä. Lauantaina 8.8.2020 pelejä voi seurata kahdelta eri kentältä.

Beach volleyn kotimainen kärki pelaa SM-kiertueen pisteistä Helsingin Hietaniemen rannalla koko viikonlopun. Lauantaina 8.8.2020 turnausta voi seurata kahdesta eri ISTV:n lähetyksestä.

Tämän artikkelin yllä olevassa videoruudussa näkyy yhden kameran tuotantona Hietsun ykköskentän tapahtumia klo 13-21. Alla olevassa videosoittimessa puolestaan yksi kylmä kamera välittää tunnelmat Hietsun kakkoskentältä kello 13-21.

Lähetykset näkyvät vain suorina, niistä ei jää tallenteita.

Sunnuntain ratkaisuottelut ykköskentältä näkyvät erillisessä lähetyksessä, jonka löydät tästä linkistä.

Helsinki Open on SM-kiertueen viimeinen osakilpailu ennen Tampereella järjestettävää finaaliturnausta. Helsinkiin ilmoittautui miesten sarjaa kesän ennätysmäärä pareja eli 33 ja naisten sarjaan 24 paria. Turnausviikonloppu on Suomen suurimman biitsiseuran Hietsu Beach Volleyn vuoden päätapahtuma. Tapahtumaan on vapaa pääsy koko viikonlopun. Lisätiedot ja otteluohjelman löydät HBV:n sivulta tästä linkistä.