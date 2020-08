Tuula Paloselle, 71, on pätkähtämässä Kotkan kaupungilta 29 279 euron lasku ja korot päälle – ”Piru vieköön”

Kotkan kaupunki haluaa, että irtisanottu entinen huippulentopalloilija maksaa oikeuden hänelle määräämät 30 000 euron oikeuskulukorvaukset.

Kotkan kaupunki ei ole antamassa armoa irtisanomiskiistan hävinneelle ja 30000 euron oikeuskulukorvauksiin kaupungille tuomitulle entiselle huippulentopalloilijalle Tuula Paloselle.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö esittää tänään kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Palosen oikaisuvaatimus eli pyyntö laskun perinnän lykkäämisestä hylätään.

– Kotkan kaupungin työkalupakista näyttää puuttuvan kokonaan neuvottelutaito, Palonen, 71, sanoo.

IS kertoi Tuula Palosen tukalasta tilanteesta 23. kesäkuuta. Kotkan kaupunki irtisanoi kaupunkia vuodesta 1977 palvelleen ja viimeksi tietohallintokoordinaattorina sosiaali- ja terveysvirastossa työskennelleen Palosen organisaation uudelleenjärjestelyn yhteydessä marraskuussa 2015.

Palonen yritti ensin tuloksetta saada muutosta kaupungin päätökseen hallinto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sen jälkeen hän vei riidan Kymenlaakson käräjäoikeuteen.

Tuula Palonen (vas.) maaottelussa Ruotsia vastaan. Muut pelaajat kuvassa: Yvonne Olausson 9, Inger Ekström 7, Britt Borg 4, Inkeri Olkkonen 3 ja Leena Kallioinen 6.

Ex-lentopalloilija väitti kaupungin rikkoneen työsopimuslakia ja syyllistyneen syrjintään sekä yt-lain vastaiseen menettelyyn.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen viime tammikuussa.

– Asiassa on tullut näytetyksi, että Palosen vanhat työtehtävät on organisaatiomuutoksen yhteydessä liitetty muiden työntekijöiden työtehtäviin sekä myös osittain ulkoistettu. Näin ollen Palosen tehtävä erillisenä tehtäväkokonaisuutena on lakannut, joten työ on vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti, käräjäoikeus perusteli.

Käräjäoikeus velvoitti Tuula Palosen korvaamaan kaupungille oikeudenkäyntikuluja 29279 euroa ynnä viivästykorot. Lisäksi hänen on maksettava oman asianajajan 42270 euron lasku.

Leena Kallioinen (numero 6), Hannele Prosi (2), Tuula Palonen (1), Anita Nurminen (8) ja Hannele Alho (4) maaottelussa Ruotsia vastaan.

Itä-Suomen hovioikeus ei toukokuussa myöntänyt Paloselle jatkokäsittelylupaa. Hän on hakenut päätökseen valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Koska hovioikeuden päätös on täytäntöönpanokelpoinen, Kotkan kaupunki kiirehti jo toukokuussa lähettämään Paloselle laskun. Palonen pyysi kaupunginhallitukselta, että kaupunki luopuisi oikeudenkäyntikuluistaan.

Kaupunginhallitus hylkäsi 15. kesäkuuta Palosen hakemuksen. Kaupungin vs. lakimies teki hänelle sen jälkeen ehdotuksen maksusuunnitelmaksi.

Palosen oli pitänyt maksaa kaupungin saatava kolmessa 9759 euron kuukausierässä kolmen kuukauden aikana.

Palonen piti maksu-urakkaa ylivoimaisena ja hylkäsi ehdotuksen. Hän on lähettänyt Kotkan kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen vs. lakimiehen viranhaltijapäätöksestä. Palonen esittää kaupungin oikeuskulujen perinnän siirtämistä siihen, kunnes käräjäoikeuden päätös on saanut lainvoiman.

– Sen lisäksi pyydän, että kaupunki tarkistaisi laskun maksusuunnitelman sellaiseksi, että se on pienituloisen eläkeläisen noudatettavissa ja että maksuaikataulu olisi inhimillinen, esimerkiksi noin 200–300 euroa kuukaudessa, Palonen vetoaa.

Kaupunginhallitus käsittelee oikaisuvaatimusta tänään ns. b-listan asiana. Kaupunginjohtaja Esa Sirviö esittää vaatimuksen hylkäämistä.

Sirviö viittaa asiaa valmistelleen kansliapäällikön Marianne Ruonalan perusteluihin.

– Kaupungin saatavan turvaamiseksi kaupungilla ei tässä vaiheessa ole muuta mahdollisuutta kuin antaa saatavan perintä viranomaisen hoidettavaksi, Ruonala ilmoittaa.

Kansliapäällikön mielestä Tuula Palosen tekemä ehdotus perinnän siirtämisestä ”saattaa vaarantaa kaupungin mahdollisuuden saada edes osasuoritusta saatavalleen.”

Sirviö muistuttaa IS:lle, että silloin kun irtisanominen viedään oikeuden arvioitavaksi, on aina olemassa häviämisen riski, joka koskee ristiriitatilanteessa kaikkia osapuolia.

– Mikäli joudumme irtisanomistilanteeseen, niin kaupunki tekee parhaansa, jotta syyt irtisanomisen taustalla ovat mahdollisimman selkeät ja kaupunki myös tarjoaa näissä tilanteissa tukea mahdollisuuksien mukaan, kaupunginjohtaja vakuuttaa.

Kuusi kertaa Suomen parhaaksi lentopalloilijaksi ja vuonna 1999 jopa vuosisadan suomalaiseksi naislentopalloijaksi valittu Tuula Palonen kuvailee tilannettaan ankeaksi. Kouvolan Ahviossa sijaitseva kaunis kotitalo ei kuitenkaan ole välittömässä vaarassa.

– Piru vieköön, että pistävät ikäihmisen pinnan pinkeälle, Palonen kuvailee.

Hän on kirjelmöinut tilanteestaan myös eräille kansanedustajille ja ministereille.