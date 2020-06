Irtisanomiskiistan hinta – Vuosisadan lentopalloilijan Tuula Palosen, 70, niskaan romahti eläkepäivillä 70 000 euron lasku

Kuusi kertaa Suomen parhaaksi naislentopalloilijaksi valittu Tuula Palonen, 70, on joutumassa taloudelliseen perikatoon häviämänsä irtisanomiskiistan takia.

Tuula Palosen pitäisi maksaa yli 70 000 euron oikeuskulut Kotkan kaupunkia vastaan nostamansa ja häviämänsä irtisanomiskiistan takia.

– Talo menee myyntiin, jos joku nyt tämän ostaa, eläkkeen varassa elävä Palonen huokaa idyllisen kotitalonsa pihamaalla Kouvolan Ahviossa.

107 maaottelua pelanneen Palosen synkkien tunnelmien syy on katkeraan pettymykseen käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa päättynyt irtisanomiskiista Kotkan kaupungin kanssa.

Lähes 40 vuotta Kotkan palveluksessa työskennellyt Palonen on määrätty korvaamaan kaupungille lähes 30 000 euroa minkä lisäksi hänen pitäisi maksaa oman lakimiehensä noin 40 000 euron kulut.

Vuosisadan suomalaiseksi naislentopalloilijaksi vuonna 1999 valittu Palonen työskenteli ensin kuntainliiton palveluksessa ja vuoden 1977 kuntaliitoksesta lähtien kaupungin palkkalistoilla, viimeksi tietohallintokoordinaattorina sosiaali- ja terveysvirastossa.

– Muistan tasan tarkkaan kuinka huhtikuussa 2015 tuli kaupungin tiedote, joka liittyi talouden tasapainottamistoimiin.

Risto ja Tuula Palonen ovat entisiä maajoukkuelentopalloiljoita.

Tiedotteessa mainittiin yhtenä kohteena myös sote-alueen tietohallinnon lakkauttaminen silloisessa muodossaan. Palonen kertoo rauhoitelleensa työtovereitaan. Hänen mielestään kaupunki ei voi olla niin tyhmä, että lakkauttaa tärkeän tukipalvelunsa.

– Niinhän siinä sitten kävi. Minut irtisanottiin marraskuussa 2015 ja seuraavan vuoden toukokuun lopussa lähdin pois. Työuraa olisi ollut jäljellä vielä vähän toista vuotta.

Palonen piti irtisanomistaan perusteettomana. Hän yritti ensin tuloksetta saada muutosta kaupungin ratkaisuun hallinto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Sitten hän vei kiistan Kymenlaakson käräjäoikeuteen. Hän vaati Kotkan kaupungilta yhteensä 72 000 euron korvauksia työsopimuslain rikkomisen, syrjinnän sekä yt-lain vastaisen toiminnan perusteella.

Lisäksi Palonen vaati kaupungilta 42 270 euron oikeudenkäyntikuluja.

Tuula Palonen (takana keskellä) valittiin vuosisadan naislentopalloilijaksi Suomessa 1999. Kuvassa hän sekä Leena Kallioinen 6, Hannele Prosi 2, Anita Nurminen 8 ja Hannele Alho 4 juhlivat pistettä Ruotsia vastaan helmikuussa 1976.

Käräjäoikeuden 8. tammikuuta antama tuomio oli Paloselle järkytys. Oikeuden mukaan häntä ei oltu kohdeltu irtisanomisen yhteydessä laittomasti.

– Asiassa on tullut näytetyksi, että Palosen vanhat työtehtävät on organisaatiomuutoksen yhteydessä liitetty muiden työntekijöiden tehtäviin sekä myös osittain ulkoistettu. Näin ollen Palosen tehtävä erillisenä tehtäväkokonaisuutena on lakannut, joten työ on vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti, oikeus totesi.

Käräjäoikeus hylkäsi Palosen kanteen ja velvoitti hänet korvaamaan Kotkan kaupungille 29 279 euron oikeuskulut.

Itä-Suomen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa 7. toukokuuta. Koska hovioikeuden päätös on heti täytäntöönpanokelpoinen, kaupunki lähetti jo toukokuussa Paloselle laskun oikeudenkäyntikuluistaan.

Palonen anoi armoa Kotkan kaupunginhallitukselta. Hän pyysi, että kaupunki luopuisi vaatimuksestaan.

– Irtisanomiseni ja siitä aiheutuneet oikeudenkäynnit ovat olleet minulle sekä henkisesti että taloudellisesti erittäin raskas taakka. Minun kannaltani on taloudellisesti mahdotonta ja kestämätöntä se, että joutuisin sen lisäksi vielä korvaamaan Kotkan kaupungille asiasta syntyneitä kuluja, Palonen kirjoitti.

Tuula Palonen (vas.) valittiin vuosisadan naislentopalloilijaksi Suomessa 1999.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtaja Esa Sirviön esityksen mukaisesti 15. kesäkuuta hylätä hakemuksen. Perusteina oli muun muassa oikeudenkäynnin poikkeuksellinen laajuus monine pääkäsittelypäivineen. Esityksessä muistutettiin myös siitä, että Palonen oli itse nostanut oikeusjutun.

– Tällaiset tapaukset ovat kaikkien kannalta aina ikäviä, eikä näitä toivoisi tulevan. Toivon, että tästäkin prosessista organisaationa jotain opimme. Toivottavasti jatkossa osaamme hoitaa tämän kaltaiset asiat sillä tavalla selvemmin, ettei tarvetta käräjöintiin synny, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen (sd) kommentoi IS:lle.

Palonen aikoo hakea jutussa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. KKO voi kieltää tai keskeyttää hovioikeuden päätöksen toimeenpanon.

Kaupungin laskun lisäksi Palosen pitäisi maksaa 42 270 euron lasku omalle asianajajalle. Ellei tilanne muutu, Palonen on varma, että pariskunnan eläkepäivien koti Ahviossa on myytävä.

– Velkapiikki on jo täynnä, Tuula huokaa.

Tuula Palosen mieltä painavat hävitty oikeusjuttu ja siitä koituvat jopa 70000 euron kulut.

Tamperelaisessa Kalevan Lentopallossa 1965 SM-sarjauransa aloittanut Palonen (o.s. Korhonen) muutti miehensä Risto Palosen perässä Karhulaan 1972. 146 maaottelua uransa aikana pelannut Risto oli pestattu Tampereelta aikansa kohujoukkueen Ratekon riveihin.

Kakkossarjassa pelannut Karhulan Veikot sai Tuulasta kovan vahvistuksen. Veikot nousikin heti SM-sarjaan ja voitti mestaruuden.

Myös pariskunnan poika Matti Palonen on tunnettu liigalentopalloilija. Hän toimii nykyisin Karhulan Veikkojen pelaajavalmentajana ykkössarjassa.