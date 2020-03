Tuomas Sammelvuon pelit Venäjällä jatkuvat koronauhasta huolimatta – ei uskaltaisi poistua maasta: ”Siinä on isot asiat pelissä”

Tuomas Sammelvuo valmentaa seurajoukkueen lisäksi olympialaisiin valmistautuvaa Venäjän maajoukkuetta. Hän ei tohdi poistua maasta, koska ei tiedä milloin pääsisi takaisin.

Tuomas Sammelvuon valmentama pietarilaisjoukkue Zenit avasi Venäjän liigan pudotuspelit voitolla sunnuntaina. Seuraava koitos on edessä torstaina, kun joukkue kohtaa Lokomotiv Novosobirskin CEV-cupin välierässä.

Venäjällä siis pelataan vielä tosissaan lentopalloa, vaikka lähes kaikki muut Euroopan sarjat on koronaviruksen takia keskeytetty.

Ilta-Sanomat tavoitti Sammelvuon maanantaina joukkueen hotellilta Novosibirskistä, jonne hän saapui joukkueineen sunnuntaina.

Sammelvuon mukaan ilmapiiri joukkueessa on rauhallinen, mutta koronavirus on ehdoton puheenaihe numero yksi.

– Pelaajat ja me muutkin luemme uutisia ja keskustelemme koko ajan asiasta. Turha sitä on yrittää välttää.

Viimeisimmän raportin mukaan Venäjällä on 93 koronavirustartuntaa. Sammelvuo ei ota kantaa siihen, voiko luku pitää paikkaansa. Lentopallokauden jatkumisesta hän olettaa saavansa tietoja lähipäivinä. Ilman keskeytyksiä pääsarja päättyy huhtikuun alussa lopputurnaukseen.

– Tiedän, että tänäänkin on ollut jo palavereita. Toivon, että kaikki laittavat terveyden etusijalle. Homma ei ole minun päätettävissäni.

Sammelvuon mukaan joukkue valmistautuu tuleviin otteluihin normaalisti ja ”ja niin ammattimaisesti kuin mahdollista”, kunnes nykytilanteesta poikkeavia määräyksiä tulee.

– On turha miettiä liikaa, tai tulee vain stressattua enemmän ja enemmän. Kaikki on täällä hyvin ja rauhallisesti.

Tuomas Sammelvuo joukkueineen ei oikein muuta voi kun odottaa ja valmistautua peleihin normaaliin tapaan.

Sammelvuo asuu Pietarissa. Hän valmentaa myös Venäjän lentopallomaajoukkuetta, jonka päätähtäin on kesän Tokion olympialaisissa – jos kisat ylipäätään järjestetään.

– Minulla on perhe ja lapset Suomessa, mutta tässä tilanteessa minun on parasta pysyä Venäjällä ja seurata miten tilanne etenee. Jos palaisin Suomeen, en tietäisi miten ja milloin pääsisin takaisin Venäjälle. Siinä on isot asiat pelissä. Olympialaisiin on satsattu valtavasti.

Kimurantista tilanteesta huolimatta Sammelvuo kokee olevansa turvassa Venäjällä.

Sammelvuon apuvalmentaja on italialainen Claudio Riffeli. Hän palasi Italiasta Pietariin pari viikkoa sitten ja vietti viikon karanteenissa kotonaan. Valmentajalla ei ilmennyt mitään oireita, mutta Italian surkean tilanteen vuoksi koronavirus on puhuttanut joukkueessa erityisen paljon.

– Toimimme sikäli viisaasti, että apuvalmentajani ei liikkunut Italiassa ollessaan kotoaan juuri mihinkään. Hän palasi mahdollisimman nopeasti Venäjälle ja oli vielä kaiken lisäksi karanteenissa.

Tuomas Sammelvuo valmensi pitkään ja menestyksekkäästi Suomen maajoukkuetta.

Suomen hallitus päätti maanantaina kovista toimista epidemian kitkemiseksi. Koulut ja rajat suljetaan.

– Se on täysin oikea ratkaisu. Minun mielestäni Italiassa toimittiin liian myöhään.

Sammelvuon mukaan koronatilanne ei ole vielä valtavasti näkynyt Pietarin katukuvassa. Ihmiset kyllä käyttävät hengityssuojaimia mutta liikkuvat normaalisti. Sammelvuo on tosin viettänyt edelliset neljä päivää pitkälti lentokoneessa, lentopallohalleilla ja hotelleissa.

– Meillä on oma lentokone, jolla on turvallista matkustaa.

Myöskään Venäjän jääkiekkosarja KHL ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä pudotuspelien jatkamisesta tai kauden peruuntumisesta.