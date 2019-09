Tuomas Sammelvuo kuulee pian Maamme-laulun Venäjän valmentajana – ennustaa tunteellista tilannetta: ”Nyt olen toisella puolella”

Lentopallo

Tuomas Sammelvuo kuulee pian Maamme-laulun Venäjän valmentajana – ennustaa tunteellista tilannetta: ”Nyt olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ei sanottavaa äkkilähtöön Venäjälle

Yllättäen Pietariin