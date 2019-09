Lentopallo

Lentopallotähti Lelu Ojansivu lyttää SS:ssa maajoukkueen tappiovalmentajan harjoitukset: ”Junnutreenejä”

Maajoukkueessa vedettiin junnutreenejä – lämmiteltiin pitkään ja vedettiin tunti tekniikkaharjoituksia.

Leiripätkä ei minua hirveästi vakuuttanut.