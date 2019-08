Lentopallo

Lentopalloliitto aloittaa yt-neuvottelut ja mittavat säästötoimet – vuositasolla tavoitellaan 700 000 euron säästöjä

13.8. 14:55

lentopallo Lentopalloliitto on ajautunut taloudelliseen kurimukseen.

Lentopalloliiton hallitus on maanantaina pidetyssä hallituksen kokouksessa päättänyt aloittaa mittavat säästötoimet. Liiton tavoitteena on käyttää resursseja enemmän urheiluun hallinnon sijaan.



Osana liiton säästötoimia sen tavoitteena on tehdä noin 700 000 euron säästöt vuositasolla. Lisäksi liitto aloittaa yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja. Henkilövähennyksen määrä on arviolta 3–4.



Lisäksi liitto käsittelee osana yt-neuvotteluja valmennuskeskuksen siirtämistä Kuortaneelta Tampereelle. Liiton hallitus myönsi toimitusjohtajalle valtuudet jatkaa neuvotteluja ja allekirjoittaa sopimus valmennuskeskuksesta Tampereen kaupungin ja Varalan urheiluopiston kanssa.



Lentopalloliiton liikevaihto vuonna 2018 oli noin 5,8 miljoonaa euroa.