Lentopallo

Italialaismedia: Tuomas Sammelvuo vaihtamassa seurajoukkuetta Venäjällä – luvassa huima vuosipalkka!

Lentopallovalmentaja Tuomas Sammelvuo on siirtymässä kovapalkkaiseen pestiin Pietarin Zenitiin.

