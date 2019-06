Lentopallo

Lentopallovalmentajaa epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ollut vangittuna toukokuun alusta 7.6. 16:06

Rikosepäily Itäsuomalaista tyttöjen lentopallojoukkueen valmentajaa epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Käräjäoikeus on päättänyt keski-ikäisen miesvalmentajan vangitsemisesta ensimmäisen kerran toukokuun alussa. Vangitsemista on jatkettu toukokuun lopulla.



Epäilty on vangittu todennäköisin syin epäiltynä lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.



Pakkokeino-oikeudenkäynnit istuttiin suljetuin ovin. Niissä esitetty tutkinta-aineisto on julistettu salaiseksi asianomistajien suojelemiseksi.



Ilta-Sanomien tietojen mukaan rikosepäilyssä on kysymys nimenomaan miehen toiminnasta valmentajana. Epäilty on valmentanut tyttöjen ja naisten lentopallojoukkueita. Hän ei ole enää mukana seuran valmennustyössä.