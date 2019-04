Avaintekijät erosivat, satojen tuhansien kauppa venäläisten kanssa täysin auki... Mitä ihmettä Lentopalloliitossa tapahtuu?

Lentopallo

Suomen lentopalloliitto ilmoitti keskiviikkona palkanneensa irtisanotun toimitusjohtajan Keijo Säilynojan https://www.is.fi/haku/?query=keijo+sailynojan tilalle takavuosien maajoukkuepelaajan Seppo Siika-ahon https://www.is.fi/haku/?query=seppo+siika-ahon Yritysmaailmasta liittopomon pestiin siirtyvän Siika-ahon, 49, tehtävästä tulee kaikkea muuta kuin helppo, sillä Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän saa käsiinsä monella tapaa sekavassa tilassa olevan organisaation.Säilynojan irtisanominen oli kova isku monille kenttätason työntekijöille ja lentopalloilijoille. Säilynoja tuli huhtikuussa 2015 liittoon, joka oli IS:n lähteiden mukaan erittäin vaikeassa tilanteessa. Entinen kiekkovaikuttaja onnistui tuomaan lentopallon kotimaisen kattojärjestön toimintaan uskottavuutta, ja hänellä oli takanaan vahva kentän tuki.

Kun nämä tekijät ottaa huomioon, millä perustelette Säilynojan irtisanomisen, Lentopalloliiton hallituksen puheenjohtaja Pasi Sydänlammi?

– Sovimme jo aiemmin Keken kanssa, että lähdemme tekemään projektia 3–5 vuoden aikajänteellä. Taloudellisesti tarkasteltuna kaksi edellistä tilikautta olivat lieviä pettymyksiä. Viime vuonna pettymys oli vähän suurempi. Sen lisäksi haluamme lisää kykyä ja resursseja seuratyön vahvistamiseen. Sen vuoksi on luontevaa, että seuraava toimitusjohtaja on lajin parista kuten Siika-aho.Kaikki eivät olleet hallituksen kanssa samaa mieltä, mistä kertoo kahden kovan luokan ammattilaisen, varatoimitusjohtaja Päivi Harrin https://www.is.fi/haku/?query=paivi+harrin ja huippu-urheilun hallintopäällikön Jaana Laurilan https://www.is.fi/haku/?query=jaana+laurilan irtisanoutuminen pian Säilynojan lähdön jälkeen. Laurila perusteli Ylelle irtisanoutumistaan sillä, että huippuosaajien tiimi ympäriltä on murentunut.Sydänlammin mukaan Harrin ja Laurilan lähdöt tulivat liiton johdolle yllätyksenä.– Jokaisella henkilöllä on mielipiteensä, ja niitä tietenkin kunnioitetaan. Lentopalloliiton toiminta on vakaalla pohjalla. Henkilövaihdokset tarjoavat meille hienon mahdollisuuden uudistaa ja kehittää toimintaamme. Siihenhän tässä tähdättiin, kun toimitusjohtajan vaihtumisesta sovittiin.Kenttäväki on kuvaillut Laurilan työtä elintärkeäksi käytännön toiminnalle. Maajoukkuepelaaja Olli-Pekka Ojansivu https://www.is.fi/haku/?query=olli-pekka+ojansivu kertoi IS:lle moniosaajana tunnetun Laurilan lähdön kirpaisseen syvältä.

Millä tavalla Laurilan lähtö voi olla liitolle hyvä asia?

Taloushuoliin ratkaisu?





– Organisaation kehitys ja uudistuminen edellyttää silloin tällöin muutoksia myös tekijöiden joukossa. En haluaisi käydä julkista keskustelua yksittäisestä henkilöstä. Se ei ole mielestäni korrektia, Sydänlammi sanoo.Puheenjohtaja Sydänlammi arvioi jo aiemmin liiton viime vuoden tilinpäätöksen olevan noin 100 000 euroa tappiolla.Valmentajaguru Tuomas Sammelvuon https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+sammelvuon siirtyminen Venäjän maajoukkueen peräsimeen tarjosi hyvän sauman kohentaa taloustilannetta. Sammelvuo siirtyi Venäjälle kesken sopimuskautensa Suomen maajoukkueessa. Lentopalloliitto antoi Sammelvuolle luvan lähteä Venäjälle ennen kuin Suomen kattojärjestö oli sopinut Venäjän liiton kanssa siirtokorvauksesta, mikä on ihmetyttänyt monia siirtomarkkinoiden käytäntöjä tuntevia.Arvioiden mukaan Sammelvuon siirtokorvaus voisi olla 400 000–500 000 euron luokkaa.Sydänlammi sanoo, että keskustelu siirtokorvauksesta on yhä käynnissä.– Neuvottelut ovat hallituksen vastuulla ja henkilöityvät puheenjohtajaan eli minuun. En osaa arvioida, milloin asiasta olisi kerrottavaa. Ainakin Suomen osalta asiaa pyritään viemään ripeästi eteenpäin.

Miten merkittävässä osassa korvaus olisi, jos ajatellaan liiton taloutta?

– Suomalaisen lentopallon kannalta ei ole alkuunkaan oleellista, minkä verran siinä liikkuu euroa. Meille isoin juttu oli, että suomalainen lentopalloihminen valikoitui maailman ehdottomaan huipputehtävään. Pyrimme toimimaan niin, ettemme ole tällaiselle siirrolle ainakaan esteenä.Liitto etsii parhaillaan Sammelvuolle seuraajaa. EM-lopputurnaukseen ja olympiakarsintoihin valmistautuva miesten maajoukkue kokoontuu perjantaina, mutta kukaan ei vielä tiedä, kenen johdolla joukkue lähtee tärkeään vuoteen.– Päävalmentajahaku on loppusuoralla. Jäljellä on muutama kärkikandidaatti, joiden kanssa käydään viimeistä haastattelukierrosta. Pyrimme saattamaan prosessin ripeästi loppuun, Sydänlammi sanoo.