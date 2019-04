Lentopallo

Yle: Lentopalloliitossa kuohuu – jo neljäs johtohenkilö lähti lyhyen ajan sisällä

Lentopalloliitosta on lyhyen ajan sisällä lähtenyt neljä korkean tason työntekijää, Yle kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy