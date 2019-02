Jennifer, 27, muutti Puerto Ricosta Kuusamon pakkasiin – törmäsi yllättävään arkiseen ongelmaan: ”Koiravaljakko olisi helpompi”

Lentopallo

Auton ikkunat tukossa





Kotona jatkuva kesä









Vaikka puertoricolainen lentopalloilija Jennifer Nogueras https://www.is.fi/haku/?query=jennifer+nogueras , 27, tiesi etukäteen Suomen lämpötiloista, hän ei ehtinyt varautua kylmyyteen pikaisen lähdön takia.Noguerasin pestannut Kuusamon Pölkky tarvitsi apua nopeasti. Niinpä liigajoukkueen vahvistukselle jäi vain kaksi päivää aikaa tavaroiden pakkaamiseen ja hankkimiseen.– Vaatteita ei tullut mukaan läheskään tarpeeksi. Olen ostanut täältä takkeja, pipoja, kaulaliinoja, saapikkaita ja lapasia. Minulla ei ole aavistustakaan, miten saan kaikki sopimaan laukkuihini, kun palaan kotiin, Nogueras päivitteli.Muitakin hankaluuksia on luvassa.– Toivon salaa, että lentoyhtiöt nostavat painorajoituksen 200 kiloon ennen lähtöäni.Nogueras osasi varautua kylmyyteen saatuaan arvokkaita vinkkejä sukulaiselta, joka vieraili taannoin Suomessa.– Olen pärjännyt yllättävän hyvin pakkasten kanssa, mutta pimeys on ollut rankempi juttu. Välillä tekee mieli nukkua koko päivä, kun pimeä aika kestää niin pitkään.Noguerasin suurimmaksi riesaksi on osoittautunut auton ikkunoiden kraappaaminen.– Useampaan otteeseen on käynyt mielessä, voisiko managerini saada sopimukseeni yhden muutoksen. Olisi paljon helpompaa, jos minulla olisi käytössäni auton sijasta koiravaljakko. Silloin ei tarvitsisi tuskailla kraappaamisen kanssa.Puerto Ricossa on jatkuva kesä. Tällä hetkellä Noguerasin kotiseudulla on lämmintä noin 20–25 astetta. Kuusamossa pakkasasteet ovat huidelleet jopa -30 asteen kylmemmällä puolella.– Vaikka olen kasvanut rannoilla ja rakastan lämpimän hiekan tuntemista varpaiden alla, viihdyn hienosti myös täällä. Osaan nauttia myös siitä, kun lumi rapisee saappaiden alla.Kun Nogueras lähti kotoa pois ensimmäisen kerran 18-vuotiaana, hän sai sedältään hyvän neuvon.– Setä sanoi, että älä yritä löytää toista Puerto Ricoa. Kun on matkassa avoimin mielin, se helpottaa ymmärtämään muita kulttuureja ja elämäntapoja.Vaikka Suomi on monin tavoin täydellinen vastakohta Puerto Ricolle, Nogueras nauttii uusista kokemuksista.– Olen rakastunut Kuusamon taivaaseen. Se näyttää taidemaalaukselta kauniine värisävyineen. Olen nähnyt myös revontulet ja saanut niistä taianomaisen kokemuksen.Nogueras haluaisi läheistensä vierailevan Kuusamossa, mutta tämä jää pelkäksi haaveeksi.– Liian pitkä matka ja liian kallista... Kun ajoin Rukalta pois 27. tammikuuta, näin sateenkaaren ensimmäisen kerran Suomessa ollessani. Se olisi ollut isäni 77-vuotispäivä. Hän nukkui kuitenkin pois 2011. Haluan uskoa, että isä kävi silloin katsomassa, mitä minulle kuuluu.Nyt ammattilaislentopalloilija kaipaa eniten äitiänsä.– Äiti kävi katsomassa kaikki pelini Puerto Ricossa ja kannusti aina kovasti. Hän tiesi, miten minut saa rauhoittumaan huonon pelin jälkeen.

Miten saat vapaa-aikasi kulumaan Kuusamossa?





– Olisi tosi siistiä sanoa, että käyn metsästämässä... Mutta ei – todellinen vastaus on neulominen.Hän innostui asiasta törmättyään moniin hienoihin vaatteisiin.– Vaikka olen vielä aloittelija, olen onnistunut tekemään jo kaulaliinoja ja pipoja. Se on todella rentouttavaa ja saa pitkät bussimatkat tuntumaan lyhyemmiltä, Nogueras kuvaili.