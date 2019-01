Lentopallo

Suomi karsii lentopallon Tokio-paikasta kaukana Kiinassa

31.1. 15:28

lentopallo Miesten lentopallomaajoukkue tavoittelee Tokion 2020 kesäolympialaisten paikkaa elokuussa Kiinassa pelattavassa karsintaturnauksessa.

Isäntämaa Kiinan ja Suomen kanssa F-lohkossa pelaavat Argentiina ja Kanada, ja vain lohkovoittaja etenee olympiaturnaukseen.



Olympiakarsintaturnaus pelataan 9.–11. elokuuta. Samaan aikaan on Euroopassa viisi karsintaturnausta, ja niiden isäntämaat ovat Bulgaria, Hollanti, Italia, Puola ja Venäjä.



Tokion olympiakarsintojen toinen vaihe on maanosakohtainen. Jokaisen viiden maanosan karsintojen voittaja saa olympiapaikan.



Tokion olympialaiset järjestetään 24. heinäkuuta–9. elokuuta 2020. Olympialaisten lentopalloturnaukseen pääsee 12 maata, joista yksi on isäntämaa Japani.