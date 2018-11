Lentopallo

Hämeenlinna joutuu heti kovaan kyytiin Mestarien liigassa – katso suorana Ruudussa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

20.11.2018 klo 18 Dinamo Kazan - Hämeenlinna

19.12.2018 klo 20 Hämeenlinna - Eczacibasi VitrA Istanbul

24.1.2019 klo 16 Uralochka-NTMK Jekaterinburg - Hämeenlinna

5.2.2019 klo 16.30 Eczacibasi VitrA Istanbul - Hämeenlinna

19.2.2019 klo 18.30 Hämeenlinna - Dinamo Kazan

26.2.2018 18.30 Hämeenlinna - Uralochka-NTMK Jekaterinburg