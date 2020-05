Koirabuumi valtasi Suomen – korona toi esiin syyn, joka nostaa asiantuntijan niskakarvat pystyyn

Ihmisten lisääntynyt kotiaika tuplasi koiranpentujen kysynnän.

Yhdeksänviikkoiset länsigöötanmaanpystykorvasiskokset painivat, juoksevat ja näykkivät kuvaajan kengännauhoja. Karvapalloja katsellessa alkaa väkisinkin nousta koirakuume, ja hyvin monella on viime kuukausina noussut.

Korona-aika on synnyttänyt Suomessa todellisen koiranhankintabuumin. Tiuhti ja Viuhti -lempinimillä kulkevilla pennuilla olisi nyt ottajia.

– Pentueessa oli kuusi pentua, ja kysyjiä riitti, vaikka ilmoitin, että kaikki pennut on varattu etukäteen, turkulaisen Kennel Jaxonvillen kasvattaja Oili Helenius kertoo.

– Seuraava pentue on tulossa kesäkuussa, ja listalla on jo 75 nimeä. Siitäkin on karsittu osa pois.

Kysynnän raju kasvu on pantu merkille Suomen Kennelliitossa. Ilmiö ei ole kuitenkaan täysin uusi.

– Lama-aikana on ollut aina sama tilanne. 2008 kysyttiin pentuja paljon, samoin 1990-luvun alussa. Minulla oli silloin saksanpaimenkoiria, ja pennut vietiin käsistä. Nyt minulla on parsonrussellinterrierejä, ja kysyntä on kaksinkertaistunut normaalivuoteen verrattuna, Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen kertoo.

Selvimmin tilanne näkyy Kennelliiton ylläpitämässä Hankikoira-palvelussa, joka on tyhjentynyt pennuista. Ne varataan, ennen kuin kasvattajat ehtivät edes laittaa ilmoitusta.

– Ihmiset ovat huomanneet ollessaan etätöissä tai kokonaan poissa töistä, että heillä on enemmän aikaa. Pienet kääpiö- ja seurakoirat ovat suosituimpia, koska kaupunkiin ei välttämättä haluta isoja koiria, mutta kysyntää on kaikille roduille, Laitinen sanoo.

Lemmikkien kysyntä on kasvanut rajusti myös löytöeläinkodeissa.

– Meillä on käynyt selvä koronaefekti, ja hakemukset kaksinkertaistuivat muutamassa viikossa. Jouduimme sulkemaan hakemukset kahdeksi viikoksi tämän kuun alussa, koska emme ehtineet käsitellä niitä ruuhkan vuoksi, Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen HESY:n tiedottaja Mari Aro kertoo.

Ilmiö ei ole pelkästään positiivinen, sillä kaikki ostajaehdokkaat eivät ole välttämättä ymmärtäneet, että koiraan sitoudutaan 10–15 vuodeksi.

– Täytyy miettiä tarkkaan, jaksaako koiran kanssa olla vielä silloin, sillä elämäntilanne voi olla aika eri. Tuleeko jossain vaiheessa aikuisia koiria, joita yritetään myydä pois, kun ei olekaan aikaa? Laitinen sanoo.

– Äkkiostokset eivät ole hyviä ideoita. Toki monet ovat saattaneet harkita koiraa jo pitkään ja todenneet, että nyt on hyvä aika.

Suuresta hakemusmäärästä huolimatta kaikki kotia etsivät löytöeläimet eivät ole löytäneet sellaista. Aron mukaan aika moni hakija ei ymmärrä, mihin on ryhtymässä.

– Valitettavasti on tullut myös hakemuksia, jossa sanotaan suoraan, että nyt tarvitsisi saada jotain lämmintä ja pehmeää, kun on yksin kotona. Se ei ole lähtökohtaisesti hyvä syy ottaa eläintä, vaan suosittelemme koronakriisiin pehmoeläintä.

– Perheet haluavat yleensä pieniä, kilttejä ja lapsiperheisiin sopivia koiria, ja meillä ne ovat yleensä ovat suurikokoisia ja haasteellisia. Adoptoijien halut ja koirien tarpeet eivät aina kohtaa, eikä aina välttämättä ole edes käyty sivuilla katsomassa, millaiset eläimet kotia tarvitsevat.

HESY:ssä ollaan kuitenkin myös iloisia siitä, että hakemuksia on tullut paljon.

– On positiivista, että ihmisille tulee mieleen ottaa yhteyttä löytöeläinkotiin lemmikkiä hankittaessa.

Toinen ilmiön ikävä sivuoire on pentutehtailu. Kun kysyntää on paljon, käytetään sitä hyväksi väärällä lailla.

– Se alkaa olla ongelma kaikkialla, myös meillä. Suomeen tulee sellaisia pentuja, joiden taustat eivät ole mitä väitetään, mutta myös täällä on paikkoja, joissa on kasvatettu pentuja huonoissa oloissa, Laitinen sanoo.

Kasvattajan tiedot voi tarkistaa rotuyhdistyksen sivuilta, ja pennun vanhempien taustat jalostustietojärjestelmästä.

– Hyvä tapa on myös kysyä tutuilta ja muilta kasvattajilta. Jos keltaisessa pörssissä on kehotus tulla ostamaan pentu huoltoaseman pihalta, siinä ei silloin ole kaikki kunnossa.

Monessa perheessä iloitaan parhaillaan tai lähiaikoina uudesta lemmikistä. Nyt sen kanssa on mahdollisuus viettää paljon aikaa, mutta kääntyykö lemmikin elämä täysin ylösalaisin, kun syksyllä mahdollisesti palataan työpaikoille etätöiden jälkeen?

– Se on koulutuskysymys. Koiraa pitää opettaa pienestä pitäen olemaan yksin. Vaikka olisikin nyt jatkuvasti kotona, pentu pitää silti jättää välillä yksin, jotta se tottuu siihen pikkuhiljaa, Laitinen ohjeistaa.