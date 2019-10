Labradorinnoutaja, jackrussellinterrieri, chihuahua... Katso kaikki oman alueesi suosituimmat koirarodut

Lemmikit

Suosituimmat rodut Suomessa 2019

labradorinnoutaja 19 140 suomenajokoira 13 113 kultainennoutaja 12 608 saksanpaimenkoira 12 405 jämtlanninpystykorva 12 359 suomenlapinkoira 11 790 shetlanninlammaskoira 10 414 jackrussellinterrieri 8 439 harmaa norjanhirvikoira 7 141 mäyräkoira, karkeakarvainen 6 655 tiibetinspanieli 6 571 cockerspanieli 6 478 chihuahua, lyhytkarvainen 6 114 pitkäkarvainen collie 5 767 cavalier kingcharlesinspanieli 5 698 karjalankarhukoira 5 479 siperianhusky 5 474 chihuahua, pitkäkarvainen 5 440 suomenpystykorva 5 083 havannankoira 4 969

IS tilasi listan kaikista Suomessa rekisteröidyistä hauvoista Kennelliitolta. Tilastokeskus arvioi, että Suomessa on kaikkiaan noin 700 000 koiraa. IS:n saama Kennelliiton rekisteri kattaa näistä yli 70 prosenttia.Suosituin koirarotu Suomessa on edelleen ystävällinen ja eloisa labradorinnoutaja. Se on suosituin haukku monin paikoin erityisesti Etelä-Suomessa. Rekisterin mukaan sen haastaa ykköspaikalta saksanpaimenkoira, mutta vain Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella.Labradorinnoutajia on rekisteröity viime vuosina jopa yli 2 000 vuosivauhtia, ja se on siksi paitsi suosituin, myös vuosittain eniten rekisteröity rotu Suomessa.Toiseksi suosituin on rauhallinen, mutta tarmokas metsästyskoira suomenajokoira, joita on Suomessa yli 13 000. Suomenajokoiria rekisteröidään edelleen vuodessa yli tuhat, vaikka rekisteröintimäärät ovatkin olleet laskusuunnassa jo 1990-luvulta saakka. Suomenajokoiria löytyy suhteessa eniten kuitenkin edelleen Savon ja Karjalan seuduilla.Lähde: Kennelliitto, taulukko on suuntaa-antava ja perustuu Kennelliiton rekistereihin elokuussa 2019.Vilkas ja leikkisä kultainennoutaja on Suomen kolmanneksi yleisin koirarotu niukasti ennen saksanpaimenkoiraa.Rohkea jämtlanninpystykorva on nykyään jo Suomen kolmanneksi eniten vuosittain rekisteröity rotu. Näitä kilttejä ja sosiaalisia metsästyskoiria rekisteröidään Suomessa reilusti yli tuhannen pennun vuosivauhtia. Rotu on huikean suosittu erityisesti Pohjois-Suomessa ja Vaasan seudulla.