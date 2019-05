Lemmikit

Tarja Halonen julkaisi sympaattisen kuvan kissanomistajan arjesta

Presidentti Tarja Halosen Meggi-kissa löysi kylpyhuoneesta mukavan makoilupaikan. Isäntäväki joutui pesemään hampaansa suihkussa, etteivät he häiritsisi kissaa.

