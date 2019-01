Lemmikit

Eetu-kissa pelasti Pirkko Arstilan mielenterveyden – pojan kuolema syöksi pohjalle

Miten kuvailisit sinun ja kissasi Eetun suhdetta?

– Eetu on pelastanut mielenterveyteni. Menetin poikani noin kymmenen vuotta sitten ja suru pudotti kuin sysimustaan kaivoon, mieleni oli lyijynraskas eikä valoa näkynyt. Ajattelin epätoivoisena, että nyt kyllä tarvitsen lemmikin. Minulla on aina ollut koiria tai kissoja. Tähän elämäntilanteeseeni sopi paremmin kissa. Etsin siamilaista, mutta löysin egyptiläisen maun, se on Euroopan vanhin kissarotu. Älykäs, utelias ja erittäin seurallinen, kuin olisi kissan ja koiran välimuoto. Niin Eetu tuli elämääni, opetti minut uudelleen nauramaan ja hassuttelemaan. Ihanaa saada nauraa joka päivä – kiitos Eetun. Jos on suuri suru tai muu menetys, niin suosittelen lemmikkiä. Sen pyyteetön rakkaus ja kiintymys parantavat mielen haavat.

Suosittelet Donald Trumpille kissaa unikaveriksi. Mitä kertoisit Trumpille kissoista?

– Kissa toisi Trumpin elämään empatiaa, hellyyttä ja iloa. Kissan paijaaminen alentaisi verenpainetta ja lisäisi maailmaan rauhaa. Kissa kainalossa Donald nukkuisi hyvin eikä haahuilisi adrenaliinipöllyssä kylpytakkisillaan pitkin käytäviä. Hän voisi perustaa presidentillisen kissakahvilan, jonne voisi kutsua Kiminkin Pohjois-Koreasta rauhoittumaan.

Mistä keskustelette kissasi kanssa?

Maanantai





Tiistai





Keskiviikko





Torstai





Perjantai





Lauantai





Sunnuntai





– Juttelen Eetulle ääneen huoliani, se panee päänsä kallelleen ja kuuntelee. Ja kimurantitkin asiat selkeytyvät – ääneen puhuminen panee ajatukset järjestykseen. Aamuisin luen sille uutisotsikoita ja Eetun ilme on lystikäs. Sen kanssa pitää tanssia! Se pitää erityisesti valssin pyörityksestä.