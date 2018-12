Lemmikit

Lyhyt miau vai korkea naukaisu? Tarkista tästä, mitä kissasi yrittää viestiä sinulle

Korkea miau. Kissasi on vihainen tai sitä sattuu. Se saattaa päästää tällaisen naukaisun esimerkiksi, jos astut vahingossa sen hännän päälle, mutta se saattaa myös olla kipeä. Kannattaa harkita käyntiä eläinlääkärillä.

Kissasi on vihainen tai sitä sattuu. Se saattaa päästää tällaisen naukaisun esimerkiksi, jos astut vahingossa sen hännän päälle, mutta se saattaa myös olla kipeä. Kannattaa harkita käyntiä eläinlääkärillä. Matala miau. Kissasi valittaa sinulle jostain, mitä olet tehnyt väärin.

Kissasi valittaa sinulle jostain, mitä olet tehnyt väärin. Lyhyt miau tai pikainen miu. Kissasi tapa tervehtiä sinua.

Kissasi tapa tervehtiä sinua. Useita naukaisuja suuntaasi. Jos kissasi ei ole nähnyt sinua hetkeen, se saattaa kotiin tullessasi maukua pidempään. Tämä on erityisen innostunut tervehdys.

Jos kissasi ei ole nähnyt sinua hetkeen, se saattaa kotiin tullessasi maukua pidempään. Tämä on erityisen innostunut tervehdys. Keskikorkea miau. Kissasi pyytää sinulta jotain. Se saattaa haluta esimerkiksi ruokaa tai huomiota.

Kissasi pyytää sinulta jotain. Se saattaa haluta esimerkiksi ruokaa tai huomiota. Venytetty miau. Pyytäminen ei enää riitä, vaan kissasi vaatii sinulta jotakin.

Kissasi haluaa ruokaa. Kissallasi on todennäköisesti ruuan vaatimista varten aivan omanlaisensa mauku.

Kissallasi on todennäköisesti ruuan vaatimista varten aivan omanlaisensa mauku. Kissasi on stressaantunut. Kissoilla on taipumus olla puheliaampia, kun niitä stressaa.

Kissoilla on taipumus olla puheliaampia, kun niitä stressaa. Kissallasi on kiima-aika. Naaraskissa saattaa kiimassa ulvoa ja naukua.

Naaraskissa saattaa kiimassa ulvoa ja naukua. Kissasi kaipaa huomiota. Joskus kissat vain tarvitsevat huomiota. Jos et keksi, muuta selitystä maukumiselle, kokeile antaa kissallesi hieman laatuaikaa vaikka leikin muodossa.

