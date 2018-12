Turkinkuivauskaappi, hyvinvointia, joululahja jopa naapurin koiralle... – lemmikkeihin kulutetaan yhä enemmän rahaa

Lemmikit

Turkinkuivauskaappi, hyvinvointia, joululahja jopa naapurin koiralle... – lemmikkeihin kulutetaan yhä enemmän

Hyvinvointibuumi

Kulutukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1990-luvun lama-aikaan lemmikkeihin liittyvässä kuluttamisessa kävi paljon pienempi notkahdus kuin muussa kuluttamisessa. Siitä ei oltu valmiita tinkimään, kuten jostain muusta. Tällaisia kulutuskohteita ei ole kovin monta.

Osaa trendeistä pidetään hömpötyksenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naapurin lemmikillekin ostetaan joululahja

Kissoille laatua