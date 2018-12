Oletko nähnyt näistä koirista ennen edes kuvaa? Helsingissä voi bongata viikonloppuna harvinaisia koirarotuja

Lemmikit

Suomessa on lähes 800 000 koiraa. Kultaisen noutajan ja suomenlapinkoiran tuntevat varmaan kaikki, mutta tunnistaisitko auvergnenseisojan? Tai pienen amerikanpaimenkoiran tai karkeakarvaisen karkeakarvaisen bosnianajokoiran?Tänä viikonloppuna 15.–16.12.2018 Helsingin Messukeskuksessa on mahdollisuus tutustua sellaisiin koirarotuihin, joista ei ole välttämättä koskaan nähnyt edes kuvaa.Suomen Kennelliiton järjestämillä Koiramessuilla on viikonloppuna kaksi erillistä kansainvälistä koiranäyttelyä, Helsinki Winner 2018 ja Voittaja Winner 2018. Näyttelyihin on ilmoitettu yhteensä melkein 15 000 koiraa.Näyttelykehissä esiintyy kahden päivänä aikana 323 eri rotuista koiraa. Lauantaina on myös pentunäyttely, jonne on ilmoitettu 1 011 pentua. Suomen suurimpaan koiranäyttelyyn osallistuu koiria muun muassa Australiasta, Hongkongista ja USA:sta.Lauantaina Messukeskuksessa voi bongata esimerkiksi karkeakarvaisen ja lyhytkarvaisen iltalianajokoiran. Ikivanha metsästyskoira on hyvin suosittu Italiassa.Lauantaina Koiramessuilla rotukehässä nähdään myös pieni amerikanpaimenkoira, jonka Suomen Kennelliitto on hyväksynyt rekisteriin vasta vuodesta 2017.Karkeakarvaisen slovakianseisojan voi bongata Koiramessuilla lauantaina. Se on toistaiseksi viimeisin jalostettu mannermainen seisojarotu.Saksanseisojakerhon nettisivujen mukaan rotu sai alkunsa 1950-luvulla, kun Slovakian alueella tsekinseisojapentueeseen syntyi karkeakarvaisia harmaita pentuja. Yksi pennuista risteytettiin Australiasta tuodun weimarinseisojanartun kanssa, ja risteytyksiä jatkettiin jälkeläisillä, saatiin karkeakarvaisia ja harmaita jälkeläisiä.Ranskalaista charmia Koiramessuilla edustaa auvergnenseisoja, joka on erittäin vanha rotu. Suomen Kennelliiton mukaan niitä tavattiin Cantalin alueella jo yli kaksi sataa vuotta sitten. Rotu polveutuu lyhytkarvaisten seisojien yhteisistä esi-isistä, ja on tulosta valinnoista, joihin maltalaisritarit ovat saattaneet olla osallisina.Muita Koiramessuilla nähtäviä harvinaisia rotuja ovat amerikanrottaterrieri, etelävenäjänajokoira, poitevin, puolanajokoira ja karkeakarvainen bosnianajokoira/barak.