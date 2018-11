Lemmikit

Lemmikin ruokkiminen kotimaisella raakaruoalla myös omistajalle selvästi ulkomaista lihaa turvallisempaa

Lemmikkieläimen ruokkiminen niin kutsutulla raakaruoalla lisää myös eläimen omistajan riskiä sairastua. Kotimaisen lihan käyttö on selkeästi ulkomaisen lihan käyttöä turvallisempaa.