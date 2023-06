Tunnetko syömisen 3–5-säännön? Aivan oleellinen asia painonhallinnassa

Tämä perusasia on pielessä lähes kaikilla, joilla on vaikeuksia ylipainon kanssa.

Elimistö toimii parhaiten silloin, kun ruokaa syödään säännöllisin ja sopivin välein – ei liian harvoin eikä liian usein.

– Ruokarytmi tahdittaa ruokavalion, muistuttaa uutuuskirja Planetaarinen ruokavalio & elämäntapa (Kustannus Oy Duodecim).

Erikoislääkäri Hanna Haverin, erikoistoimittaja Soili Soisalon ja yliopisto-opettaja Eeva Voutilaisen kirjoittama tietokirja kertoo elämäntavasta, joka vaalii sekä ihmisen että luonnon hyvinvointia.

Kirja kertoo, että ihminen on päiväeläin.

– Elimistön sisäinen kellosysteemi tahdittaa vuorokausirytmin siten, että elimistön toiminnot, kuten ruuansulatus ja aineenvaihdunta, toimivat aktiivisesti päiväaikaan.

Ruoka saa myös aikaan kylläisyyden tunteen herkemmin valoisaan aikaan kuin illemmalla.

” Jos pitkään sinnittelee nälässä, herää jostain kivikautinen minä, joka ei pysty hillitsemään ruokahalua.

Vaikka osa ihmisistä on aamu- ja osa iltavirkkuja, säännöllisistä elämäntavoista sisäiset kellot löytävät sopivan rytmin.

– Aamuun ja päivään painottuvat ateriat ja syömisen keventäminen iltaa kohden tuovat vireyttä ja edistävät painonhallintaa sekä sydän- ja verisuoniterveyttä.

3–5-sääntö takaa hyvän rytmin

Painonhallinnan kannalta oleellista on selkeä ruokarytmi ja oman kehon kylläisyys- ja nälkäviestien kuuntelu.

– Jos pitkään sinnittelee nälässä, herää jostain kivikautinen minä, joka ei pysty hillitsemään ruokahalua, Haveri, Soisalo ja Voutilainen kirjoittavat.

Kirjoittavat vinkkaavat selkeän säännön ruokarytmiin.

– 3–5-sääntö on hyvä aikuiselle: 3–5 ruokailukertaa päivässä 3–5 tunnin välein. Hyvä rytmi huoltaa myös hampaita, ne kestävät päivän aikana kuusi happohyökkäystä, joita syöminen aina aiheuttaa.

Fakta Rytmitä ruokapäiväsi näin ■ Syö päivittäin aamupala, joka antaa virtaa aamuun yön paaston jälkeen. ■ Lounaan avulla jaksat työskennellä ja puuhailla päivän ajan. ■ Päivällinen turvaa energian tarpeen illan toimiin. ■ Välipalaa voit tarvita iltapäivällä, jos päivälliseen on pitkä aika. ■ Pieni iltapala saattaa olla tarpeen rauhallista yöunta turvaamaan, jos nautit päivällisen aikaisin tai harrastat liikuntaa illalla.

Ateriarytmin ongelmat voivat jäädä piiloon

Säännöllinen ruokarytmi kuulostaa helpolta jutulta – mutta käytännössä tämä perusasia on pielessä lähes kaikilla, joilla on vaikeuksia ylipainon kanssa.

– Tähän päivään mennessä en ole nähnyt vastaanotollani ihmistä, jolla olisi ateriarytmi kunnossa ja tarvetta laihduttaa, kertoi jutussamme ravitsemusasiantuntija Patrik Borg.

Ateriarytmin virheet on helppo havaita silloin, jos ne ovat ilmiselviä – esimerkiksi aamupala puuttuu kokonaan, tai lounaana on kevyt salaatti. Ongelmat voivat kuitenkin olla myös paljon vaivihkaisempia.

– Päivän mittaan esimerkiksi voidaan syödä hyvinkin fiksusti koostettuja aterioita, mutta ruokaa syödään alkupäivästä hiukan liian vähän.

” Ei ole samantekevää, missä kohtaa päivää kalorit ovat.

Borg kehottikin kaikkia päästämään irti vanhasta ajatuksesta, jonka mukaan silloin laihtuu, kun pitää päivän ateriat kevyinä.

– Ei ole samantekevää, missä kohtaa päivää kalorit ovat. Kehon biologisten rytmien takia on todella tärkeää, että alkupäivässä on riittävästi ruokaa, ja loppupäivän syöminen voi olla kevyempää.

Alkupäivän ateriarytmin ongelmat ovat Borgin mukaan myös tavallisin syy hallitsemattomaan nälkään. Tyypillistä on, ettei ihminen itse tunnista tilannettaan ongelmalliseksi, sillä kun on tottunut syömään tietyllä tavalla, se usein voi tuntua aivan riittävältä.

– Ilmiötä voi kutsua joko liian vähäisen syömisen tai ateriarytmin ongelmaksi. Hallitsematon nälkä on seurausta siitä, että syödään liian pieni aamupala, liian pieni lounas tai jostakin kohdasta puuttuu tarpeellinen välipala, Borg kertoi.

Kaikkien ei ole pakko syödä samalla tavalla

Sopiva syöminen on aina myös yksilöllistä. Jos esimerkiksi ei syö aamupalaa – ja tällainen rytmi sopii itselle eikä aiheuta hallitsematonta nälkää tai väsähtämistä – ei ole mikään pakko muuttaa tapojaan.

– Ei kaikkien tarvitse syödä samalla tavalla. Mutta jos nälän ja mielitekojen kanssa on ongelmia, näille ihmisille suosittelen, että koeta syödä muutaman päivän ajan kunnon aamiainen, reilu lounas ja hyvä välipala ja katso, muuttuuko tilanne, Borg sanoi.

Oman ateriarytmin toimivuuden voi tarkistaa kuulostelemalla illan tuntemuksia.

– Kaikki on kunnossa silloin, jos hirmunälkä, runsas iltanapostelu tai kova herkkuhimo iskee enintään kerran viikossa. Jos näitä tuntemuksia on useita kertoja viikossa tai päivittäin, se kertoo, että alkupäivässä on liian vähän ruokaa.