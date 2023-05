Lääkärin 7 tehokkainta keinoa vähentää vatsarasvaa – ”Nämä hälytysrajat olisi hyvä huomioida”

Vyötärölihavuuteen liittyy useita terveyshaittoja – mutta niiltä voi myös välttyä tekemällä pieniä ja pysyviä korjauksia elintapoihin.

Minimimäärä, jolla voi jo saavuttaa terveyshyötyjä, on 2,5 prosentin painonpudotus.

Vyötärölihavuus on kyseessä silloin, kun keskivartalon ympärys ylittää naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.

Terveyskirjaston mukaan viimeistään näiden rajojen ylittyessä on järkevää ryhtyä vyötärön pienentämiseen, koska sairauksien vaara on selvästi suurentunut.

– Nämä hälytysrajat olisi hyvä huomioida, sillä ne perustuvat tutkittuun tietoon, sanoo ylilääkäri ja diabetologi Ari Aimolahti Lääkärikeskus Aavasta.

Hän muistuttaa, että keskivartalon rasva lisää metabolisen oireyhtymän riskiä.

– Keskivartalolihavuuden ongelma on se, että siinä kertyvä vatsarasva on hormonaalisesti ja metabolisesti eli aineenvaihdunnallisesti aktiivista rasvaa – ja siksi vaarallisempaa kuin ihon alle kertyvä rasva.

Riskinä metabolinen oireyhtymä

Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa ihmisellä on yhtä aikaa useita terveyttä uhkaavia häiriöitä.

– Verensokerit voivat nousta, verenpaineet kohota sekä saattaa tulla kolesteroliaineenvaihdunnan häiriöitä, Aimolahti kertoo.

Metabolisen oireyhtymän seurauksena sydän- ja verisuonisairauksien vaara kasvaa, samoin kuin tyypin 2 diabeteksen.

– Yleistä on myös maksan rasvoittuminen, kihtialttius voi lisääntyä ja uniapnea saattaa olla yksi oire.

Vatsarasva on vaarallisempaa kuin ihon alle kertyvä rasva.

Rasva poistuu ensimmäiseksi keskivartalosta

Vaikka terveyshaittoja on monia, Aimolahti sanoo, että niiltä voi myös välttyä kunhan alkaa tehdä pysyviä korjauksia elintapoihin.

– Ennaltaehkäisy olisi hirveän tärkeää. Silloin voidaan painonhallinnalla välttyä tilanteelta, jossa tulee ensimmäinen, toinen ja kolmas sairaus – joihin kaikkiin pitää syödä lääkkeitä.

Jos ylipainoa saa vähänkin putoamaan, keskivartalon sisäelinrasva poistuu yleensä ensimmäisenä.

Viiden prosentin painonpudotus voi jo näkyä niin, että sokerit ja verenpaineet alkavat normalisoitua.

– Terveyden kannalta hyvä tavoite olisi saada 5 prosenttia painosta putoamaan, mutta minimimäärä, jolla voi jo saavuttaa hyötyjä, on 2,5 prosentin painonpudotus, Aimolahti kertoo.

Tehokkaimmat keinot:

1. Tee pysyviä muutoksia

Tähtää saman tien pysyvään painonhallintaan. Tee pieniä muutoksia, jotka sopivat omaan arkeesi, ja unohda niukat paastot ja laihdutuskuurit. Niiden aikana perusaineenvaihdunta hidastuu, mikä johtaa painon nousemiseen kuurin päättyessä, kun pysyviä muutoksia ei ole sisäistetty.

2. Vähennä etenkin kovaa rasvaa

Grammassa rasvaa on 7–9 kilokaloria, kun grammassa hiilihydraatteja ja proteiinia on noin 4 kilokaloria. Etenkin, jos vyötärölihavuuteen liittyy kolesteroliongelmia, kovien eläinperäisten rasvojen välttäminen on tärkeää.

3. Karsi huonolaatuisia hiilihydraatteja

Monelle turhia kaloreita tulee energiatiheistä hiilihydraateista. Niitä ovat nopeasti imeytyvät niin kutsutut höttöhiilarit, kuten sipsit, pullat, keksit ja karkit sekä varsinkin sokerilla makeutetut virvoitus- ja energiajuomat.

4. Rajoita alkoholinkäyttöä

Alkoholinkäytöllä on todettu olevan selvä yhteys rasvan kertymiseen vyötärölle.

5. Liiku enemmän

Liikunta on tärkeää, sillä vaikka paino ei putoaisi, kehon koostumus muuttuu: rasvakudoksen määrä vatsaontelossa vähenee, lihaskudoksen määrä lisääntyy, ja samalla elimistön insuliiniherkkyys paranee. Tehokkainta on harrastaa sekä kestävyysliikuntaa että voimaharjoittelua.

6. Lääkkeetkin voivat tuoda avun

Elintapahoito on aina keskeisintä, mutta jos keskivartalolihavuus on hankalaa – ja sokerit ja verenpaine ovat korkealla – myös painonhallintalääkkeet voivat olla suositeltavia.

7. Hae tukea elämäntapojen muutokseen

Elintapojen korjaamista ei tarvitse pohtia yksin. Motivoitumiseen voi tarvita keskusteluapua tai vertaistukiryhmää, ja käytännön ohjeita muutoksen tueksi saa lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta.

Juttu on julkaistu ensi kertaa Ilta-Sanomien printtilehdessä 22.7.2022.