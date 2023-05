Rauhoita kova nälkä – ohjeet aamupalaan, joka pitää nälkää ja auttaa painonhallinnassa

Kova nälkä ja voimakkaat mieliteot ovat monella syy painonhallinnan vaikeuksiin. Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg kertoo täsmäkeinot, joilla saat tilanteen korjattua.

– Jos nälän ja mielitekojen kanssa on ongelmia, näille ihmisille suosittelen, että koeta syödä muutaman päivän ajan kunnon aamiainen, reilu lounas ja hyvä välipala, Patrik Borg sanoo.

Kamala nälkä, ja hirveästi kaikenlaisia mielitekoja!

Näin kuvailee tilannettaan moni painonhallinnan kanssa tuskaileva asiakas, joka tulee hakemaan apua ravitsemusasiantuntija Patrik Borgin vastaanotolta.

– Jos painonhallinnan kanssa on haasteita, käytännössä melkein aina silloin on ongelmia nälän tunteen kanssa, Borg sanoo.

Pahimmillaan ihminen voi tuntea olonsa koko ajan nälkäiseksi, tai hän saattaa välillä kovan nälän tunteen vuoksi suorastaan ahmia ruokaa.

Lievemmässä tapauksessa nälkä taas voi näyttäytyä niin, että ihminen kokee tykkäävänsä syömisestä, koska ruoka vain maistuu niin hyvältä.

– Tämä voi kuulostaa ihan ymmärrettävältä selitykseltä – mutta ilmiön takana on nälkä. Silloin kun nälkä on päässyt liian kovaksi, ruoka tuntuu todella houkuttelevalta.

Borg kertoo, että yksi liian kovan nälän ilmentymä on myös se, että ihminen ei tunne yhtään nälkää – mutta samaan aikaan hänellä on todella voimakkaita mielitekoja.

– Mieliteot ovat useimmiten liian kovaksi päässyttä nälkää, vaikka ne eivät siltä tuntuisikaan.

Hallitsematon nälkä saa alkunsa aamulla

Tavallisin syy hallitsemattomaan nälkään on se, että aiemmin on syöty liian vähän. Käytännössä liian vähäinen syöminen ajoittuu alkupäivään.

– Ilmiötä voi kutsua joko liian vähäisen syömisen tai ateriarytmin ongelmaksi. Hallitsematon nälkä on seurausta siitä, että syödään liian pieni aamupala, liian pieni lounas tai jostakin kohdasta puuttuu tarpeellinen välipala.

Tyypillisesti ihminen ei itse tunnista ongelmaa, koska kun on tottunut syömään tietyllä tavalla, se usein voi tuntua aivan riittävältä.

– Kun itse katson asiakkaiden syömisiä, minulle on aivan selvää, että aamiaiset ovat liian pieniä – enkä ihmettele yhtään kovaa nälkää.

Samaan hengenvetoon Borg muistuttaa, että sopiva syöminen on yksilöllistä. Jos ei syö aamupalaa, ja tällainen rytmi sopii itselle eikä aiheuta hallitsematonta nälkää tai väsähtämistä, ei ole mikään pakko muuttaa tapojaan.

– Ei kaikkien tarvitse syödä samalla tavalla. Mutta jos nälän ja mielitekojen kanssa on ongelmia, näille ihmisille suosittelen, että koeta syödä muutaman päivän ajan kunnon aamiainen, reilu lounas ja hyvä välipala ja katso, muuttuuko tilanne.

4 keinoa, joilla saat nälän rauhoittumaan

Jos kärsit hallitsemattomasta nälästä ja kovista mieliteoista, Patrik Borg antaa ohjeet, miten voit alkaa korjata tilannetta. Asioihin kannattaa kiinnittää huomiota suunnilleen tässä järjestyksessä.

1. Paranna jaksamistasi

Oletko ollut jo pidempään stressaantunut tai väsynyt? Tarkastele aivan ensimmäiseksi jaksamistasi, sillä se vaikuttaa valtavasti syömiseen.

– Oma jaksaminen on painonhallinnan ylivoimaisesti tärkein asia, Borg sanoo.

Akuutissa stressitilanteessa nälkä usein pienenee, eikä tee mieli syödä mitään. Mutta jos stressi jatkuu pitkään, se alkaa kasvattaa nälkää.

Borg kertoo, että kyse ei ole lohtusyömisestä uupuneeseen oloon, vaan puhtaasti fysiologisesta ilmiöstä:

– Hormonaaliset mekanismit vaikuttavat niin, että väsyneellä ihmisellä on metabolisesti kovempi nälkä.

Ongelmallinen sivujuonne ilmiössä on, että mitä väsyneempi on, sitä heikommin varhaista nälän ja kylläisyyden tunnetta tunnistaa. Väsymys ikään kuin vääristää tuntemuksia.

– Väsynyt ihminen kokee helpommin niin, että hänellä ei ole yhtään nälkä kunnes yhtäkkiä tuleekin aivan kauhea nälkä. Sitten kun hän alkaa syömään, hän ei tunne kylläisyyttä ennen kuin on ähkyssä.

Kun jaksaminen paranee, nälän ja kylläisyyden tunteet tarkentuvat.

– Nälkä rauhoittuu, ja voi itsekin huomata selvän eron siinä, ettei enää teekään mieli niin suuria määriä ruokaa.

2. Tarkista, että syöt tarpeeksi päivän alkupuolella

Borg sanoo vierastavansa tarkkojen sääntöjen jakamista, koska sopiva syöminen on niin yksilöllistä.

– Tällaisen yleisohjeen voin kuitenkin antaa, että jos kamppailet nälän tunteen kanssa, tarkista kalorilaskurilla, että aamusta lähtien iltapäivän kello 15:een mennessä syöt ainakin 1 200 kcal.

Minkälainen sitten on aamupala, joka riittää pitämään nälkää?

– Usein ihmiset miettivät, syövätkö he aamulla laadullisesti hyvin. Tärkeintä on kuitenkin se, että kalorimäärä on riittävä, Borg vastaa.

– Jos syöt leipää, todennäköisesti kaksi leipää on parempi kuin yksi, ja jos taas syöt puuroa, todennäköisesti kaksi desiä kaurahiutaleita on parempi kuin yksi desi.

Kun määrä on riittävä, pidä huoli, että mukana on nyrkillinen proteiinipitoisempaa ainesta, koska proteiinilla on myös oma kylläisyysvaikutuksensa, sekä hedelmää ja marjaa.

– Leipäihmisen esimerkkiaamupala voisi olla vaikkapa kaksi leipää, banaani ja marjarahkaa.

Borg huomauttaa, että väsymys vaikuttaa salakavalasti myös aamun syömiseen.

– Se vie nälän aamusta. Mitä väsyneempi on, sitä vähemmän tekee aamulla mieli syödä.

Asiantuntijan usein kuulema selitys on, että ruoka ei vain maistu aamulla.

– Ei se aluksi maistukaan, ja muutama ensimmäinen viikko voi olla vaikeaa – mutta kunnon aamupalaankin tottuu.

Liikunta kohtuullistaa nälkää – kunhan se tapahtuu omaan kuntoon nähden sopivalla tasolla.

3. Liiku itsellesi sopivalla teholla

Liikunnan tärkein vaikutus painonhallintaan ei Borgin mukaan ole kalorien kulutus vaan se, että liikunta tarkentaa ja kohtuullistaa nälkää.

– Arkeen pitäisi saada liikettä, sillä se rauhoittaa nälkää ja myös virkistää mieltä.

Valtavia treenimääriä ei tarvita, vaan yleisesti suositeltu määrä riittää. Myös liikunnan tehoon tulee kiinnittää huomiota.

– Jokainen lähtee liikkeelle omista lähtökohdistaan. Jos olet hyvin vähän liikkuva, kävelylenkki on sopiva aloitus, josta alat pikkuhiljaa rakentaa kuntoa ja liikunnan sietoa.

Sopiva teho on tärkeää, sillä omaan tasoon nähden liian raskas liikuntasuoritus ei rauhoita nälkää – vaan päinvastoin kasvattaa sitä.

– Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että sopiva liikunta, joka tuntuu hyvältä ja virkistävältä, lievittää stressiä. Liian raskas liikuntasuoritus taas on elimistölle kova stressitekijä – ja korkeat stressihormonitasot kasvattavat nälkää.

4. Syö hyvällä omallatunnolla ja kehoa kuunnellen

Myös psykologisilla tekijöillä on oma osansa siinä, kuinka kovaa nälkää ihminen kokee.

– Olisi hyvä pyrkiä kohti sellaista syömistä, jossa ei ole kauheasti sääntöjä. Syödään hyvällä omallatunnolla eikä stressata, Borg kuvailee.

Vapautunut syöminen rauhoittaa nälkää paremmin kuin ahdistunut, kontrolloiva ja täynnä sääntöjä oleva ruokailu.

– Kannustan tarkastelemaan myös sitä, uskallatko syödä ruokaa kehoa kuunnellen.

Mitä enemmän kehoa ja sen viestejä kuuntelee, sitä enemmän nälkä tarkentuu ja pysyy kohtuullisena. Borg on huomannut, että tässä monella on harjoiteltavaa.

– Meille opetettu, että ruokaa ei jätetä. Samoin joskus voi tuntua siltä, ettei muiden seurassa kehtaa ottaa lisää ruokaa. Näissä tilanteissa kannattaisi aina kuitenkin kuunnella kehoa.