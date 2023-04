Valmentajalla on tärkeä viesti kaikille, jotka haluavat ”rantakuntoon” – jos haluat pudottaa 10 kiloa, älä tee ainakaan näin

Järkevä painonpudotus alkaa siitä, ettei ulkonäkö ole ainoa syy.

”Miten saisin kymmenen kiloa pois kesään mennessä?” on tuttuakin tutumpi kysymys Fitfarmin valmentajalle Matias Koistiselle.

Jos omat tai kaverin kesähäät heinä­kuussa tai ”ranta­kunto” ovat ainoa syy, joka innostaa laihtumaan, Koistinen soittaisi hälytys­kelloja.

– Tällaiset syyt eivät yleensä kanna pidemmälle. Pitäisi olla jokin muu kuin ulkoinen motivaation lähde, jotta muutos jäisi pysyväksi. Se voi silti löytyä, kun lähdetään liikkeelle ja tekemään.

– Tuloksia syntyy, kun otetaan tavoitteeksi jotakin muuta kuin painonpudotus.

Valmentaja Matias Koistinen.

Jos kyse on kokeneesta ”kesäksi kuntoon” -jojolaihduttajasta, Koistinen kehottaa harkitsemaan tarkkaan, kannattaako taas kerran aloittaa kehon kiduttaminen. Kun tiukka dieetti päättyy, kilot tulevat vähitellen takaisin korkojen kanssa ja painon pudottaminen on sen jälkeen entistä hankalampaa.

– Ongelma eivät ole ne dieetit, vaan se, mitä tehdään dieetin jälkeen. Tulokset pysyvät vain, kun myös dieettien ulkopuolinen aika tukee painonhallintaa.

Matias Koistinen toteaa noin kolmen kuukauden riittävän järkevään, kymmenen kilon painonpudotukseen. Hänen kaavansa on tämä:

1. Ensimmäiset kaksi viikkoa opetellaan ateriarytmiä

Opettele säännöllinen ateriarytmi sekä syömään riittävästi ja terveellisemmin.

– Ensin aletaan harjoitella niitä asioita, miten painoa pidetään yllä, eli miten luodaan terveelliset ravitsemustottumukset, joilla pystytään menemään kuukaudesta toiseen ilman että ollaan dieetillä.

Säännöllinen ateriarytmi on avainasemassa painonhallinnassa.

Kahden ensimmäisen viikon aikana laitetaan kuntoon ateriarytmi, mikä tarkoittaa, että opetellaan syömään kunnon aamupala ja lounas sekä pari muuta ateriaa. Myös ruuan laatua aletaan parantaa lisäämällä aterioihin kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

” Kun kehon kylläisyysviestit alkavat toimia, se ohjaa meitä kuin automaattisesti oikeaan suuntaan.

Samalla opetellaan syömään riittävästi, niin, että tulee kylläinen olo.

– Syödään säännöllisellä rytmillä niin paljon kuin mahdollista ilman että paino lähtee kipuamaan ylöspäin. Tällä tavalla kehoa totutetaan säännölliseen rytmiin ja siihen, että saadaan energiaa riittävästi.

– Kun kehon kylläisyysviestit alkavat toimia, se ohjaa meitä kuin automaattisesti oikeaan suuntaan. Käytännössä tämä on ainoa tapa löytää oma ylläpitoruokamäärä, eli se, millä paino pysyy paikallaan.

Jos ruokarytmi on ollut epäsäännöllinen, aamupalat ovat jääneet väliin, lounaat ovat olleet niukkoja ja syöminen on painottunut iltaan ja ”wolttaukseen”, paino todennäköisesti putoaa jo kahden harjoitteluviikon aikana.

2. Kahden viikon jälkeen aikaa varsinainen painonpudotus

Pienennetään annoskokoja, mutta ei olla nälässä.

Varsinainen painonpudotus alkaa vasta kolmannella viikolla, jolloin aletaan vähentää energiansaantia annoskokoja pienentämällä.

– Syödään vähän vähemmän kuin kahden ensimmäisen viikon aikana. Proteiini kannattaa pitää hyvällä tasolla, mutta rasvan ja hiili­hydraattien määrää vähennetään. Tärkeää on pitää ruoka­määrä niin suurena kuin mahdollista. Mitä suuremmalla ruoka­määrällä paino putoaa, sitä parempi on loppu­tulos ja haitta­vaikutukset pienempiä.

Vaakalukemaa ei pidä tarkkailla päivittäin, vaan korkeintaan 3–4 viikon välein, sillä paino heittelee eri päivinä kehon nestepitoisuuden ja esimerkiksi hormonikierron mukaan.

– Jos viikossa poltetaan 700 grammaa rasvaa, on tuuripeliä, näkyykö se painossa. Tämä on hyvä tiedostaa sekä vain luottaa omaan tekemiseen. Vaatteet ovat parempi mittari kuin vaaka. Myös kevyempi fiilis sekä freesimpi ja parempi olo on hyvä onnistumisen mittari.

– Kannattaa iloita pienistä päivittäisistä onnistumisista, kuten vaikka siitä, että teki itselle hyvän aamupalan.

Koistinen muistuttaa siitäkin, ettei tehty työ ole mennyt hukkaan, jos jonain päivänä tulee herkuteltua enemmän.

– Jos syö viisi kertaa päivässä, se tarkoittaa 35 ateriaa viikossa. Jos niistä 33 on mennyt hyvin ja kaksi huonosti, niistä pieleen menneistä tehdään helposti iso numero oman pään sisällä, vaikkei niillä ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä.

3. Liikuntaa ja arkiaktiivisuutta painonpudotuksen tueksi

Painonpudotusta tuetaan liikunnan, varsinkin lihaskuntoharjoittelun avulla. Jos ei ole tottunut liikkumaan eikä halua mennä kuntosalille, pelkällä oman kehon painolla pystyy tekemään hyviä harjoituksia. Ohjeita löytyy netistä.

Lihaskuntoharjoittelu sujuu myös kotioloissa.

Koistinen suosittelee kahta viikoittaista lihaskuntotreeniä sekä yhtä aerobista harjoitusta, jossa syke nousee. Lisäksi peliin kannattaa ottaa lisää arkiaktiivisuutta ja liikettä liiallisen istumisen välttämiseksi.

– Jos panostaa arkiaktiivisuuden lisäämiseen, sillä on energian­kulutuksen kannalta jopa suurempi rooli kuin 2–3 viikoittaisella treenillä.

– Jos elämä on passiivista ja haluaa polttaa rasvaa, yhtälö on hankala, sillä ruuan määrää täytyisi vähentää todella paljon. Ja jos ruokamäärä menee liian alhaiseksi, seuraa kierre, jossa tulee ongelmia jaksamisen kanssa. Omasta syömisestä on silloin vaikeaa pitää huolta.

Myös nukkuminen vaikuttaa painonhallintaan. Koistinen kannustaa lisäämään päiviin liikuntaa ja aktiivisuutta, jotta uni tulisi paremmin ja olisi laadukkaampaa.

Palautumisella on rasvanpoltossa hänen mukaansa kriittinen rooli.

– Palautumiskapasiteetti ei riitä, jos nukutaan liian vähän, hän sanoo ja muistuttaa myös liiallisen treenaamisen heikentävän jaksamista.

Huolehdi riittävästä, monipuolisesta ja terveellisestä ravinnonsaannista.

4. Ruokamäärä nostetaan takaisin ylläpitotasolle

Ateriakoko nostetaan takaisin ylläpitotilaan, eli samaan mitä se oli kahden ensimmäisen viikon aikana.

Valmentaja tietää, että juuri ruokamäärän nostaminen on monille se vaikein juttu.

– Mutta on tosi tärkeää tehdä se, sillä jos edelleen jatketaan energiavajeessa, keho lopulta voittaa pelin ja syöminen karkaa käsistä.

Hän muistuttaa, että mitä suuremmalla ruokamäärällä tulos on saatu, sitä helpompaa on normalisoida syömiset ylläpitotasolle, eli sille tasolle, jolla paino pysyy samoissa lukemissa vuodesta toiseen.

Painonhallintahuolet pysyvät loitolla, kun ateriarytmi pidetään säännöllisenä ja syöminen muutenkin järkevänä niin, että ravintoa saadaan riittävästi, monipuolisesti ja terveellisesti.

Tutkija lyttää ”rantakunnon” tavoittelun

Tutkimusten mukaan painonpudotus ulkonäkösyistä, kuten ”rantakuntoon pääsemiseksi” ei onnistu, vaan voi käydä päinvastoin. Näin toteaa lihavuustutkija ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg.

– Ulkonäön takia laihdutettaessa mukaan tulee paljon ongelmia. Jos painoa sen sijaan ryhdytään pudottamaan jaksamis-, terveys- tai muista vastaavista syistä, sitten menee paremmin.

” Voi käydä päinvastoin.

Borgin mukaan 10 kiloa kolmessa kuukaudessa ei ole realistinen painonpudotustahti valtaosalle ihmisistä, ainakaan, jos tavoitteena on pysyvä painonpudotus.

– Siinä ollaan hyvin epätodennäköisesti pysyvän tekemisen äärellä, ellei sitten ole isokokoinen, jolloin paino lähtee helpommin ja oikeasti tehdään järkeviä asioita. Moni sanoo opettelevansa jälkityön, mutta kun paino on pudonnut tavoitteeseen, käykin niin, että kaikki energia on mennyt laihduttamiseen.

Borgin mukaan pysyvän tuloksen saamiseksi viisi kiloa kolmessa kuukaudessa olisi järkevämpi tahti. Taustatekijöiden on kuitenkin oltava kunnossa ja muutos pitää toteuttaa fiksulla tavalla kehoa kuunnellen.