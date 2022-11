Main ContentPlaceholder

Laihdutus

Suosittu lääke laihduttaa tehokkaasti – mutta saako sillä pysyviä tuloksia?

IS on uutisoinut aiemmin, miten Ozempic-nimellä Suomessa myytävä lääke on jopa loppunut apteekeista.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Diabeteslääkkeestä näyttää uuden tutkimuksen mukaan olevan pitkäaikainen apu laihduttajalle. Lääkityksen lisäksi tutkittavat saivat tukea ja neuvontaa liikunnan lisäämiseen.