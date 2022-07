Helposti eroon vatsarasvasta! 10 keinoa, joiden teho on taattu

Keskivartalolle kertyneeseen ylimääräiseen rasvaan liittyy riski, josta moni ei ole tietoinen.

Etenkin keski-iässä painonnousu tarkoittaa monelle sitä, että ylipainoa kertyy keskivartaloon.

Ilmiöön kannattaa kiinnittää huomiota, sillä sisäelinten ja suolten ympärille muodostunut rasvakudos on erilaista kuin ihon alle reisiin ja lantiolle sijoittuva ylimääräinen rasva.

– Vatsaontelossa oleva rasva on terveydelle erityisen haitallista, sanoi jutussamme Painoklinikka.fi:n ylilääkäri ja Suomen Lihavuuslääkäriyhdistyksen toiminnanjohtaja André Heikius.

Pitkään ajateltiin, että rasva on passiivinen elin – vain kehoon kertynyttä ylimääräistä energiaa.

– Nykyään kuitenkin tiedämme, että vatsaonteloon kertynyt rasva on aktiivista kudosta. Se sisältää tulehdussoluja, jotka erittävät aktiivisesti kehon matala-asteista tulehdusta ylläpitäviä aineita.

Matala-asteisen tulehduksen vuoksi esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riski kasvaa. Myös tyypin 2 diabeteksen vaara kohoaa merkittävästi, ja naisilla lapsettomuuden riski lisääntyy.

– Lisäksi keskivartalorasva lisää myös monen syövän riskiä, mitä moni ei tiedä. Tästä on viime aikoina saatu lisää näyttöä, Heikius kertoi.

Lue lisää: 9 pahinta tapaa, jotka kerryttävät vatsarasvaa – katso lääkärin lista

Rasvamaksa on tyypillinen seuraus

Sisätautilääkäri ja diabetologi Ari Aimolahti Lääkärikeskus Aavasta kertoi jutussamme, että vatsaontelon sisällä olevan rasvakudoksen tulehdussolut erittävät tulehdusreaktioita aiheuttavia sytokiineja.

Vatsaontelosta laskimoveri kulkeutuu suoraan maksaan, jossa runsaat rasvahapot ja sytokiinit aiheuttavat häiriöitä maksan aineenvaihduntaan. Yksi seuraus on rasvamaksa.

– Meille on iskostettu, että rasvamaksa on alkoholistien sairaus. Todellisuudessa 70–75 prosenttia rasvamaksatapauksista on lihavuuden aiheuttamia. Puhtaasti alkoholin aiheuttamia niistä on 15–20 prosenttia, Aimolahti sanoi.

Lue lisää: Helposti eroon vatsarasvasta – arkiset asiat, jotka vaikuttavat tehokkaasti

Liikunnan lisääminen vauhdittaa rasvan poistumista vyötäröltä.

Fakta 10 keinoa, jotka tehoavat vyötärörasvaan 1. Lisää tavalliseen arkeesi liikuntaa. Esimerkiksi pyöräily, kävely, uinti, tanssi, halkojen hakkaaminen ja soutaminen ovat hyviä lajeja vatsarasvaa vastaan. 2. Pidä yllä lihasmassaa. Tee voimaharjoittelua kahdesti viikossa joko kotona tai kuntosalilla. Esimerkiksi yksinkertainen kyykkyyn-ylös on hyvä harjoitus vaikka telkkaria katsellessa. 3. Jätä pois lihottavat tuotteet, kuten sipsit, keksit, karkit, sokerilimut, tai nauti niitä vain harvoin. 4. Täytä ruokalautanen puoliksi kasviksilla ja toinen puoli pääruualla. 5. Lisää kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. 6. Vältä sokeripitoisia juomia. 7. Syö pienempiä annoksia, nauti ruoka hitaammin ja syö säännöllisesti, ainakin 3 kertaa päivässä. 8. Vähennä alkoholin käyttöä. 9. Vältä liian rankkaa treenaamista ja liian tiukkaa ruokavaliota. 10. Varmista, että saat unta riittävästi. Lähteet: Sisätautilääkäri Ari Aimolahti, Terveyskirjasto, Sydänliitto, UKK-instituutti, Käypä hoito -suositus.

Mittanauha kertoo enemmän kuin vaaka

Asiantuntijoiden mukaan painon kehitystä kannattaa mieluummin seurata mittanauhalla kuin vaa’alla.

– Joskus painoindeksi saattaa olla ihan normaali, mutta rasvan jakautuminen on poikkeavaa ja se tulee keskivartaloon, Aimolahti sanoi.

Kun mittaat vyötärön, tee se 1–2 senttiä navan yläpuolelta paljaalta iholta. Mittanauhan tulee olla vaakasuorassa ja yhtä korkealla edestä, takaa ja sivulta. Painon pitää olla tasaisesti molemmilla jaloilla, eikä nauha saa kiristää. Lukema katsotaan uloshengityksen jälkeen.

Jos vyötärömitta ei yrityksistä huolimatta muutu, käänny lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan puoleen.