Laura on elävä esimerkki siitä, ettei terveellinen elämätapa tarkoita jatkuvaa kieltäytymistä. Nyt hän kertoo, miten hän kohensi kuntoaan ja pudotti 15 kiloa ilman näännyttämistä – päinvastoin: hän onnistui syömällä entistä enemmän.

Lauralla, 35, on selkeä näkemys siitä, mikä on painonpudotuksessa haastavinta, mutta myös helpointa: se, että ruokaa saa syödä niin paljon, että on olo on koko ajan kylläinen.

– Aloin jo kymmenen vuotta sitten miettiä, että jotain pitäisi tehdä. Olin fyysisesti huonossa kunnossa, minulla oli ylipainoa ja itsetuntoni oli huono. En jaksanut tehdä mitään, Laura muistelee.