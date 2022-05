Uusi laihdutuslääke vaikuttaa huipputehokkaalta – näin suomalaistutkijat kommentoivat tuloksia

Tirtsepatidi on osoittautunut parhaita nykyisiä lääkkeitäkin selvästi tehokkaammaksi.

Uusi, vielä kokeellinen laihdutuslääke tirtsepatidi on osoittautunut tutkimuksissa tehokkaaksi. Asiasta kertoo lääkettä kehittävä lääkeyhtiö Eli Lilly and Company. Lääke ei ole vielä markkinoilla.

Kolmannen vaiheen kokeissa eniten lääkettä saaneet potilaat laihtuivat keskimäärin 24 kiloa. Heidän painonsa putosi noin 22,5 prosenttia.

Tirtsepatidi on keinotekoinen hormoni, joka vaikuttaa kylläisyyden tunteeseen. Vaikutus perustuu siihen, että tirtsepatidia syövä saa kylläisyyden tunteen pienemmästä ruokamäärästä ja syö siksi vähemmän kuin aikaisemmin.

Tutkimuksessa seurattiin 2 539:ää ylipainosta tai lihavuudesta kärsivää potilasta, jotka jaettiin neljään ryhmään. Ryhmistä kolme sai tirtsepatidia erisuuruisina annoksina, ja neljäs eli kontrolliryhmä sai lumelääkettä. Kaikille osallistujille annettiin myös elintapoihin liittyvää ohjausta.

Suurimman lääkeannoksen saaneet laihtuivat 72 viikon tutkimusjakson aikana keskimäärin 24 kiloa. Keskikokoisen annoksen saaneiden paino putosi 22 ja pienimmän annoksen saaneiden 16 kiloa. Lumelääkettä saaneet laihtuivat keskimäärin kaksi kiloa.

Tutkimus jatkuu edelleen, eikä tuloksia ole vielä vertaisarvioitu.

” Yleensä näin hyvät tulokset johtavat siihen, että muutamien vuosien kuluttua saadaan tuote tänne meillekin.

Professori pitää tuloksina merkittävinä

Professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksiköstä pitää tuloksia merkittävinä ja tirtsepatidia lupaavana lisänä lihavuuden hoitoon.

Vielä ei ole tietoa, milloin tirtsepatidi saa myyntiluvan lihavuuden hoitoon.

– Yleensä kyllä näin hyvät tulokset johtavat siihen, että muutamien vuosien kuluttua saadaan tuote tänne meillekin, Pietiläinen sanoo.

– Ensi vuonna on tulossa semaglutidi isolla, 2,4 milligramman annoksella, mikä tulee jo muuttamaan pelikenttää huomattavasti. Semaglutidilla on jo suuri teho. Jos tulokset pitävät, siihen verrattuna tirtsepatidi näyttäisi olevan vielä 25 prosenttia sitäkin tehokkaampi.

2,4 milligramman semaglutidilla on Pietiläisen mukaan saatu 16–17 porosentin painonlaskuja.

Semaglutidi 2,4 mg sai myyntiluvan lihavuuden hoitoon tämän vuoden alussa, mutta lääke ei ole vielä apteekeissa kyseisellä vahvuudella.

Suolistohormoneja matkivaa, verensokeria alentavaa lääkettä on aiemmin käytetty diabeteksen hoidossa. Pietiläinen kertoo, että myös tirtsepatidia käytetään ensiksi diabeteslääkkeenä.

Laihdutuslääkkeet tuskin korvaavat lihavuusleikkauksia

Suomessa on jo pitkään käytetty kahta muutakin laihdutuslääkettä, tablettilääke Mysimbaa sekä injektiolääke Saxendaa, joiden painonpudotusvaikutus on noin 10 prosenttia. Mysimba vaikuttaa aivojen kylläisyyskeskukseen, ja Saxenda on suolistohormoni. Molemmat vähentävät ruokahalua.

– Niissä on sama ajatus kuin semaglutidissa ja tirtsepatidissa, eli kylläisyyden parantaminen ja mielitekojen vähentäminen.

” Lihavuusleikkaus on edelleen selvästi paras ja pitkäaikaisin hoitokeino.

Vaikka tulokset ovat todella lupaavia, Pietiläinen toteaa, etteivät laihdutuslääkkeet tule korvaamaan lihavuusleikkauksia.

– Lihavuusleikkaus on edelleen selvästi paras ja pitkäaikaisin hoitokeino. Toivottavasti niiden määrä nousisi nykyisestä, vuosittain noin tuhannesta leikkauksesta.

– Lääkityksissä hinta on yksi iso tekijä: potilaalla ei välttämättä ole varaa jatkaa sitä, varsinkaan, jos hoidolle ei saa kelakorvattavuutta. Lääkitystä ei pitäisi keskeyttää, sillä kyse on pitkäaikaistilasta eikä väliaikaisesta hoidosta.

Tällä hetkellä myynnissä olevien laihdutuslääkkeiden hinta on 107–180 euroa per kuukausi ilman Kela-korvauksia. Uuden, tehokkaan semaglutidin hintaa ei vielä tiedetä, mutta Pietiläinen arvelee sen olevan ainakin alkuvaiheessa kalliimpaa kuin nykyiset lääkkeet.

” Nyt toivotaan, että tutkimustulokset pitävät kutinsa jatkossakin, että lääke saadaan markkinoille ilman viivytyksiä.

Laihdutuslääkkeiden teho vaihtelee paljon potilaasta riippuen. Osalle potilaista ne eivät tehoa lainkaan. Nykylääkkeiden sivuvaikutuksista yleisimpiä ovat pahoinvointi, ummetus, ripuli ja närästys sekä univaikeudet.

– On hyvä, kun vaihtoehtojen määrä kasvaa ja saadaan lisää tehokkaampia lääkkeitä. Jos jokin lääke ei tehoa, voidaan kokeilla toista.

Tärkeä tuki

Painoklinikan ylilääkäri André Heikius toteaa uuden lääkkeen vaikuttavan erittäin lupaavalta.

– Se vähentää tehokkaasti nälkää ja kylläisyyttä ja auttaa näin vähentämään kaloreita ilman kovaa pinnistelyä. Nämä ovat todellisia ”game changereita”.

– Toivon mukaan lääkkeestä tulee hyvä lisä lihavuuden hoidon työkalupakkiin: lääke antaa tärkeää tukea elintapamuutoksen tueksi lihavuuteen, joka on sairaus ja jota pitää hoitaa hyvin ja potilasta kuunnellen.

Heikius arvelee tirtsepatidin olevan joillekin potilasryhmille jopa vaihtoehto lihavuusleikkaukselle.

– Ilman leikkauksen riskejä, mikä on todella hyvä asia.

– Nyt toivotaan, että tutkimustulokset pitävät kutinsa jatkossakin, että lääke saadaan markkinoille ilman viivytyksiä.