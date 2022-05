Kun Viivi, 22, jätti sokerin, veriarvot paranivat ja XXXXL-vaatekoko vaihtui M-kokoon: ”En hallinnut syömisiäni”

Viivin olo ja jaksaminen ovat parantuneet merkittävästi sen jälkeen, kun hän jätti sokerin ja paino putosi rutkasti. Näkövamma on kuitenkin hankaloittanut Viiviä sisäistämään kehon muuttumista.

Viivi on saanut tunnesyömiseen apua lääkäriltä ja psykologilta.

Eräänä päivänä Viivi, 22, vain päätti sen – hän jättäisi sokerin, kokonaan ja kerralla.

Ennen päätöstä Viivi söi sokerisia herkkuja päivittäin, ja niiden syöminen oli saanut hänen painonsa terveyden kannalta hälyttäviin lukemiin. Sokeri oli mukana iloissa ja suruissa, kaikissa tunteissa ja tilanteissa.

Karkkipussi saattoi mennä yhdeltä istumalta, ja suklaapatukka siihen päälle.

– En hallinnut syömisiäni karkkien suhteen ollenkaan, Viivi muistelee.

” Autosta nouseminen oli kauheaa taistelua.

Veriarvoissakin oli parantamisen varaa, eikä liikkuminen enää meinannut onnistua.

– Selkään sattui, eikä minua kiinnostanut liikunta lainkaan. Hengästyin pienestäkin, ja kaikki oli vaikeaa. Autosta nouseminen ja mökillä veneeseen meneminen olivat kauheaa taistelua.

Tammikuussa 2019 Viivi erosi kumppanistaan.

– Jotenkin alitajuisesti ajattelin, että toinen ei enää halunnut minua. Että ulkonäkö oli se syy, Viivi sanoo.

Kilot alkoivat tippua

Makean pois jättäminen alkoi näkyä Viivin painossa nopeasti. Kilojen tippuminen innosti Viivin vähentämään syömisiään muutenkin, hieman liiankin kanssa.

Tasapaino löytyi kuitenkin hiljalleen. Nyt Viivi syö monipuolisesti ja itselleen sopivassa rytmissä sekä kokeilee mielellään uusia ruoka-aineita.

Kasvikset ja salaatit ovat palanneet takaisin lautaselle, ja pätkäpaastoilukin tuntuu Viivin kohdalla toimivan.

Syömisten valmistelussa ja kaikissa muissakin arjen asioissa Viivi tarvitsee päivittäin apua, sillä hänellä on näkövamma. Se johtuu aivokasvaimesta, joka leikattiin, kun Viivi oli lapsi.

– En näe värejä ja näen ihmiset vain ääriviivoina.

Lisäksi toinen puoli Viivin kehosta on toista heikompi halvaantumisen vuoksi. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen tuntuvat Viivistä ”välillä tylsiltä”.

– Kun haluaisi osata tehdä kaikki asiat itse. Mutta kun ei voi, apuun on ollut pakko tottua.

Itsenäisesti Viivi kykenee esimerkiksi käymään suihkussa ja vessassa.

Kehon muutoksia vaikea tunnistaa

Näkövamma on hankaloittanut Viiviä sisäistämään kehon muuttumista.

– En pysty esimerkiksi vertailemaan valokuvia. Olisi helpompaa, jos näkisin itse muutoksen.

Viivin täytyy luottaa puhuvaan vaakaan sekä muiden ihmisten kommentteihin. Niitä on tullut, sillä Viivin paino on pudonnut kolmessa vuodessa noin 70 kiloa.

” Veriarvot ovat parantuneet, eikä selkää enää satu kun liikun.

Monet XXXXL-koon vaatteet ovat vaihtuneet M-kokoon. Linnanmäellä Viivi pääsee laitteisiin, eivätkä autosta nouseminen tai kyykkyyn meneminen enää tuota vaikeuksia.

– Veriarvot, esimerkiksi maksa-arvot ovat parantuneet, eikä selkää enää satu, kun liikun. En ajattele laihtumista, mutta se on kiva juttu.

Perusarkeen kuuluvat nykyisin lenkit, kuntopyöräily ja lihaskuntotreenit kotona. Viivi on päässyt tavoitepainoonsa ja pyrkii nyt pysymään siinä.

Lääkäriltä ja psykologilta apua tunnesyömiseen

Viivi on ollut nyt ilman sokeria runsaat kolme vuotta. Makeiden syömisten ja juomien pois jättäminen ei ole ollut Viivistä vaikeaa, eikä hän ole haikaillut niiden perään.

– Joskus olen synttäreillä kuullut, että etkö voisi ottaa palaa kakkua, mutta en voi, sillä tiedän, että kierre voi taas alkaa. On oltava ilman.

Tunnesyömiseen Viivi on saanut apua keskustelemalla lääkärin ja psykologin kanssa. Liikunta on nykyään lääkettä mielelle.

Mieli ei kuitenkaan ole aivan pysynyt muutosmatkassa mukana. Oman kehon hahmottaminen ja hyväksyminen on vielä vaikeaa.

– Tuntuu siltä, kuin olisin aivan saman kokoinen kuin alussa. Itsetuntoni on huono, Viivi pohtii.

” Ylimääräinen iho häiritsee jokapäiväistä elämää.

Tuntemuksiin vaikuttaa osin se, että Viivillä on melko runsaasti löysää ihoa. Lähiaikoina edessä onkin vatsanmuotoiluleikkaus. Se jännittää, mutta Viivi on toiveikas.

– Odotan sitä, että ylimääräinen iho saadaan pois, koska se häiritsee jokapäiväistä elämää. Iho tuottaa kipuja liikkuessa, se on koko ajan tiellä, enkä pidä siitä.

Jokainen pystyy muutokseen

Viivi haluaa kannustaa kaikkia, jotka tavoittelevat elämäntapojensa muuttamista.

– Näkövammainenkin pystyy siihen, kun on keinot ja saa apua.

Viivin toiveissa on maailma, jossa kukaan ei kommentoisi toisen ihmisen ulkoista olemusta. Häntä on syrjitty ja kiusattu näkövamman vuoksi ja ylipainosta – myös laihtumisesta on huomauteltu.

– Tuntuu, että mikään ei kelpaa. Etenkin laihoja ihannoidaan, ja se on haitallista erityisesti tytöille.

Näkövamma on saanut Viivin tuntemaan itsensä usein eriarvoiseksi. Hän itse ei halua lokeroida ketään.

– Minä hyväksyn jokaisen ihmisen sellaisena kuin hän on. En arvostele enkä väheksy.