Parhaiten painonhallinnassa onnistuvat ne, jotka pystyvät suhtautumaan syömisiinsä rennon joustavasti, psykologi sanoo.

Miten tehdä pysyvä, terveellinen elämäntapamuutos? Tätä on kenties moni miettinyt – ja yrittänyt.

Listasimme neljä oleellista oivallusta, jotka pysyviä muutoksia painonhallinnassa tehneet ihmiset ovat ymmärtäneet. Pyysimme myös psykologi Katarina Meskasta kommentoimaan oivalluksia. Hänen mielestään ne ovat varsin osuvia.

1. Ei enää jojoilua

Moni on yrittänyt laihtua äärimmäisen rajatulla ruokavaliolla tai vähentämällä ravinnon minimiin. Kumpikaan tapa ei yleensä toimi – eikä ole varsinkaan terveyden kannalta suotavaa. Jos kiloja lähteekin, ne tulevat usein takaisin.

– Oli hyväksyttävä, että en voi enää yrittää oikaista, 25 kiloa pudottanut Jessica sanoi hiljattain jutussamme.

” Minulla ei ole selkäkipuja, jaksan kävellä ja nukun hyvin.

Kun Jessica alkoi keskittyä syömään perusterveellistä kotiruokaa ja kohtuullisti herkuttelua, hänen painonsa alkoi pudota. Olo on keventynyt niin sisäisesti että ulkoisesti.

– Minulla ei ole selkäkipuja, jaksan kävellä, hölkkääminen ei hengästytä, nukun hyvin, vaatteet eivät purista eivätkä ahdista. On paljon parempi olla, kun ei ole taakkaa, jota kantaa.

” Syöminen ei enää aiheuta stressiä ja ahdistusta.

Jessican lisäksi myös Henriikalla, 34, on kokemusta jojoilusta. Henriikka kokeili vuosia erilaisia verkkovalmennuksia ja dieettejä, joiden jälkeen paino nousi aina takaisin. Lopulta hän haki jojoiluun apua lihavuusleikkauksesta.

Henriikan kohdalla leikkaus kannatti – hänen painonsa on putosi sen jälkeen 35 kiloa, olo on ollut hyvä ja paineet syömisestä ovat helpottaneet.

– Syöminen ei enää aiheuta stressiä ja ahdistusta, kun tiedän, että pystyn syömään tietyn määrän – ja sillä hyvä, Henriikka kertoi hiljattain.

Jojoilu vaarantaa ruoka- ja kehosuhteen

Jojoilu – tai jatkuva laihdattaminen – ei ole kestävää, koska se on kuurimaista.

– Silloin kyse ei ole elämäntapojen pitkäjänteisestä muuttamisesta vaan painon pudottamisesta sen itsensä vuoksi. Tällä tavoin pudotettu paino harvemmin pysyy siinä, mihin se pudotetaan, psykologi Katarina Meskanen sanoo.

” Seurauksena ovat useimmiten toinen toistaan seuraavat laihdutuskuurit.

Paino pyrkii vääjäämättä nousemaan.

– Seurauksena ovat useimmiten toinen toistaan seuraavat laihdutuskuurit, jotka hankaloittavat painonhallintaa entisestään ja ennen kaikkea vaarantavat ruoka- ja kehosuhteen.

Kunnollinen aamupala – vaikka kaurapuuro proteiinilisällä ja marjoilla – tekee hyvää sekä painonhallinnalle että vireystilalle.

2. Muiden tuki on arvokasta ja tarpeen

Painonpudotuksessa monia yhdistää myös se, etteivät he ole jääneet yksin vaan saaneet tukea esimerkiksi puolisolta, ystävältä tai henkilökohtainen valmentajalta.

Suvi, 30, kertoi alkuvuonna saaneensa apua sekä valmentajaltaan että kumppaniltaan.

– Jos alan olla ihan, että ei tästä tule mitään, kumppani on aina tsemppaamassa. Ja jos tuntuu, että en jaksa mennä salille, hän saattaa lähteä mukaan – tai heittää minut treeneihin ja käydä sillä aikaa kaupassa.

Valmentaja on puolestaan antanut Suville sopivia ohjeita ruokavalioon ja treenaamiseen.

– Hän on tarpeeksi tiukka, mutta ei liian. Kuuntelee ja on tukena, Suvi kiitteli haastattelussa valmentajaansa.

Psykologi Katarina Meskasen mukaan syömisen kanssa kamppailuun liittyy usein häpeää, yksinäisyyttäkin. Siksi parasta vastalääkettä on hakeutua toisten ihmisten seuraan.

Muiden kanssa saa mahdollisuuden tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Se voi lisätä itsemyötätuntoa, mikä voi puolestaan auttaa tekemään kestävämpiä valintoja.

– Parasta on, jos saa kannustusta ja positiivista vahvistusta muilta. Se auttaa jaksamaan omiakin ponnisteluita, Meskanen sanoo.

3. Perusterveellistä ruokaa säännöllisesti

Aamupala tai lounas saattaa jäädä väliin. Tai sitten lounas on valtava. Ilta kuluu herkkuja ahmien. Kutakuinkin tähän tapaan moni painon kanssa kampaillut kertoo eläneensä.

Epäsäännöllinen syöminen ei tee hyvää, vaan liki kaikki pysyviä elämänmuutoksia tehneet ovat muuttaneet ruokarytminsä säännölliseksi.

Esimerkiksi 50 kiloa painoa pudottanut Sonja kertoi syövänsä nykyään 4–5 kertaa päivässä. Ruoka on tavallista kotiruokaa, sitä mitä muukin perhe syö. Annoskoot ovat tosin murto-osa siitä, mitä ne aiemmin olivat. Aamupalaa Sonja ei enää jätä syömättä.

Lue lisää: Sonja lakkasi laihduttamasta, lopulta 50 kiloa oli pudonnut

Ateriarytmissä on asiantuntijoiden mukaan korjattavaa lähes kaikilla, joilla on ongelmia painonhallinnassa. Kun ateriarytmi on kunnossa – eli ruokaa syödään riittävä määrä tasaisin väliajoin – huutavia näläntunteita ei ilmaannu, eikä iltaan kasaudu kovia mielitekoja.

– Säännöllinen syömisrytmi muodostaa ikään kuin sisäisen kellon, joka tahdistaa ja tasapainottaa syömisen. Kun syöminen on säännöllistä ja riittävää, se ei ole enää joka suuntaan tempoilevaa tahdonvoiman kurimusta.

– Kun keho voi luottaa siihen, että se saa aina seuraavan annoksen ruokaa, ei mielen enää tarvitse jatkuvasti askarrella ruoan äärellä, Katarina Meskanen sanoo.

Painonhallinnassa onnistuneet näyttävät omaksuneet perusterveelliset elämäntavat, joihin kuuluu sekä liikuntaa että terveellistä ruokaa.

4. Salliva suhde

Kiellot ja mustat listat eivät ole painonhallinnassa toimivia. Johannan, 25, elämäntapamuutos onnistui, kun hän päätti suhtautua itseensä sallivammin.

– Totaalikieltäytyminen ei ole se juttu. Jos syö 80 prosenttia ajasta terveellisesti, voi hyvin syödä 20 prosenttia rennommin, Johanna sanoi jutussamme.

” Ei pulla pahaa tee.

Johannan rutiineihin kuuluu myös toistuva herkuttelupäivä, jolloin hän antaa itselleen luvan syödä ihan mitä tahansa. Vähempikin määrä herkkuja riittää.

– Ei pulla pahaa tee.

Psykologi Katarina Meskanen painottaa tasapainon tärkeyttä.

– Jos ei halua kituuttaa laihdutuskuurilla loppuelämäänsä, kuureilemisesta tuttuun itsekuriin ei voi tukeutua, vaan ruokaan ja syömiseen on löydettävä tasapainoinen suhde – sellainen, jota eivät määrää jyrkät säännöt tai ehdottomat rajoitukset, Meskanen sanoo.

Syömistä ei siis hallita kurilla ja nuhteella vaan joustavuudella, armollisuudella ja sallivalla suhtautumisella.

– Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka pystyvät suhtautumaan syömisiinsä rennon joustavasti, onnistuvat parhaiten pysyvässä painonhallinnassa.

