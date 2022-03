Sokeriton limsa voi auttaa laihtumaan, jos sillä korvaa sokerijuoman

Tutkimuksen tulokset perustuvat 17 tutkimuksen aineistoihin.

Sokerilla makeutettujen juomien vaihtaminen sokerittomiin tai vähäsokerisiin vaihtoehtoihin auttaa laihtumaan yhtä hyvin kuin veteen vaihtaminen, tuore tutkimus osoittaa. Sokerijuomat ovat monille keskeinen liikaenergian lähde ja siksi niiden kulutusta olisi hyvä vähentää.

Tutkimuksen tulokset perustuvat 17 tutkimuksen aineistoihin ja yhteensä yli 1 700:n keskimäärin 33-vuotiaan seurantatietoihin. Tutkimuksissa selvitettiin sokerijuomien korvaamista sokerittomilla tai vähäsokerisilla juomilla tai vedellä.

Sokerijuomien vaihtaminen sokerittomiin juomiin pudotti osallistujien painoa, pienensi painoindeksiä ja rasvaprosenttia sekä vähensi maksaan kertynyttä rasvaa, analyysi osoitti. Vaikutus oli samansuuntainen kuin tutkimuksissa, joissa sokerijuomat on korvattu vedellä.

Lisätyllä sokerilla makeutetut juomat ovat erityisen lihottavia, koska ne sisältävät paljon energiaa. Nestemuodossa nautittuna sokerit eivät myöskään lisää kylläisyyttä samaan tapaan kuin kiinteässä muodossa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Yli 30-vuotiaista suomalaisista vähintään ylipainoisia on 63 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. Lihavia on naisista 28 ja miehistä 26 prosenttia. Melkein joka toisella aikuisella on vyötärölihavuutta. Lihavuudesta puhutaan, kun painoindeksi on 30–35. Noin 160-senttimetrisille tämä tarkoittaa 77–90 kiloa ja 180-senttimetrisille 97–113 kiloa.