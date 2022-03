Erikoislääkäri nimeää 9 harhaluuloa painonpudotuksesta – nämä kannattaa unohtaa heti

Asiantuntija kertoo, mitä painoaan pudottavan kannattaa oikeasti tehdä.

Laihduttamiseen liittyy monia sitkeitä uskomuksia. Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri, vuosikymmeniä lihavuutta tutkinut ja siihen perehtynyt Pertti Mustajoki kertoo nyt, mikä on totta ja mikä ei.

1. Liikuntaa on pakko lisätä

On mahdollista laihtua, vaikka ei lisää liikuntaa lainkaan. Ei ole suositeltavaa olla vain paikoillaan, mutta jos energiansaanti pelkillä ruokamuutoksilla vähenee sopivasti, niin kyllä niinkin laihtuu.

Liikunnan lisääminen on kuitenkin järkevää paitsi laihtumisen myös terveyden kannalta. Jotkut ajattelevat, että paahtaminen kuntosalilla olisi hyväksi, mutta se ei ole laihtumisen kannalta paras tapa liikkua. Pidemmän päälle painonpudotuksessa auttaa enemmän pidempijaksoinen rauhallinen liikkuminen, kuten kävely.

Painoa on mahdollista pudottaa, vaikkei lisäisi liikuntaa.

2. Herkuttelu on lopetettava kokonaan

Kokonaan lopettaminen ei ole tarpeellista. Paljon riippuu siitä, miten paljon ja minkälaisia herkkuja syö. Tutkimusten perusteella tiedetään, että suurin osa suomalaisista, jotka ovat koko ikänsä olleet normaalipainoisia, syövät herkkuja silloin tällöin. Suomessa on tutkittu myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat laihduttaneet ja onnistuneet pysymään uudessa painossaan. Myös heillä on ruokavaliossa yhä viikoittaiset herkkuhetkensä.

Jos syömisestä tulee täysin herkutonta, se voi saada lopettamaan terveellisen syömisen. Mutta jos syö karkkipussin joka päivä, niin on selvää, että sitä pitää vähentää, jos aikoo saada laihtumisen käyntiin.

3. Hiilihydraatit on vähennettävä minimiin

Vähähiilihydraattiselle ruokavaliolle siirtyminen ei ole lainkaan välttämätöntä. Laihtumisessa on kyse kaloreiden määrästä. Niiden määrä pienenee, kun vähentää ruokavaliostaan tasapainoisesti paljon rasvaa ja paljon nopeita hiilihydraatteja sisältäviä ruokia.

Varsinkin aiemmin vähähiilihydraattinen ruokavalio oli aika muodikasta ja sillä voi toki saada laihdutustuloksia nopeammin. Mutta kun katsotaan vuoden tai kahden kohdalla tuloksen pysyvyyttä, se ei ole yhtään sen parempi kuin kohtuullisesti hiilihydraatteja sisältävä syöminen.

Hiilihydraateissa on eroja.

Hiilihydraattipitoisissa ruuissa on eroa. Esimerkiksi täysjyvätuotteet, kuten ruisleipä, ovat hyvin järkeviä laihduttajan ruokavaliossa. Sen sijaan esimerkiksi karkit ovat puhdasta sokeria. Myös runsaasti sokeria sisältäviä juomia kannattaa välttää. Ne lihottavat erityisen paljon, sillä nesteet eivät tuo kylläisyyden tunnetta.

4. Kaikki rasvat on poistettava ruokavaliosta

Tämä ei ole totta. Ihminen tarvitsee rasvaa. Juoksevat, öljypohjaiset rasvat ovat terveellisiä. Hyvin vähärasvaiseen ruokavalioon ei kannata ryhtyä, sillä jos hyviä rasvoja saa liian vähän, se vaikuttaa aineenvaihduntaan epäedullisella tavalla.

Ihminen voi kyllä laihtua, mutta hän ei voi hyvin ja hänen terveytensä voi olla vaarassa. Kun ruokavaliossa on kohtuullisesti rasvaa, painonhallinta onnistuu hyvin. Hyviä rasvoja saa öljyjen lisäksi esimerkiksi avokadosta, pähkinöistä ja rasvaisesta kalasta.

5. Laihtuminen on kaikille yhtä helppoa

Ihmisillä on perinnöllisistä syistä erilaiset mahdollisuudet pysyä terveessä painossa ja noudattaa terveellisiä syömistottumuksia. Nykyisessä runsaassa ruokaympäristössä joidenkin ihmisten mahdollisuudet vastustaa houkutuksia on paremmat kuin toisilla. Toisilla kylläisyyden tunne tulee ruokaillessa hitaammin, mikä tarkoittaa, että he ehtivät syödä enemmän. Myös kyvyssä arvioida syömisen määrää ja makean tuomassa mielihyvässä on eroja ihmisten välillä.

6. Tärkeintä on saavuttaa tietty paino

Tärkeämpää on tarkkailla vyötärönympärystä kuin painoa. Varsinkin naisilla voi kertyä rasvakudosta aika paljon lantiolle ja reisiin. Vaikka terveellinen painon raja ylittyisi, heillä ei ole mitään tarvetta laihduttaa, koska tällainen rasvan kertyminen ei vaaranna heidän terveyttään.

Painon sijaan on tärkeämpää tarkkailla vyötärönympärystä.

Mutta jos rasva kertyy keskivartaloon, vyötärönympärys kasvaa. Tämä merkitsee, että liikarasvaa on kertynyt vatsaontelon sisällä, mikä se häiritsee vakavasti ja laajasti aineenvaihdunnan toimintaa. Silloin riski sairauksille, kuten kakkostyypin diabetekselle, kasvaa.

Miehillä turvallinen vyötärönympärys on alle metrin ja naisilla alle 90 senttiä.

7. On sama, missä muodossa kasvikset ja hedelmät nauttii

Kaloreiden kannalta on sama, syökö kasviksia sellaisenaan, keitettyinä tai muuten valmistettuna. Pientä eroa voi olla terveellisyydessä, sillä tuoreissa kasviksissa vitamiinit ja hivenaineet voivat säilyä paremmin.

Joka tapauksessa myös keitetyt ja uunissa kypsennetyt kasvikset ovat toki hyvästä. Niissäkin on ravintoaineita ja kuituja, ja ne pitävät hyvin kylläisyyden tunnetta.

Ongelmallisinta on hedelmien ja kasvisten nauttiminen mehuissa. Tärkeintä on ymmärtää etenkin se, että hedelmät kannattaa nauttia sellaisenaan eikä korvata niitä valmismehuilla. Jälkimmäisissä on paljon sokeria ja c-vitaminoinnista huolimatta vähän ravintoaineita.

8. Kalorimäärä kannattaa laskea mahdollisimman niukaksi

Hyvin vähäkalorisiin dieetteihin ei kannata ryhtyä ollenkaan. Rajulla dieetillä elimistö luulee, että nyt on pulaa ravinnosta. Tämä näkyy ruokahalua säätelevien hormonien toiminnassa, ja elimistö alkaa haluta lisää ruokaa. Aluksi ihmisen tahdonvoima voi riittää, mutta yleensä elimistön hädissään olo johtaa lopulta siihen, että ihminen syö liikaa.

Hyvin vähäkalorisia dieettejä ei kannata kokeilla.

Vähäkalorisen ruokavalion ongelma on myös se, ettei se valmista mitenkään sen jälkeiseen pysyvään ja terveellisempään syömiseen, jolla kilot pitäisi pitää poissa. Useimmiten laihduttamista edeltävät ruokatottumukset palaavat. Eli vaikka paino laskisi aluksi kilon tai enemmän viikossa, on hyvin tavallista, että kilot tulevat lopulta takaisin.

Tiukkaa dieettiä parempi vaihtoehto on alkaa muuttaa nykyisiä ruokatottumuksiaan pienin teoin. Voi esimerkiksi jättää pois sokeriset juomat, alkaa syödä säännöllisesti, vähentää pikaruokia ja koostaa ateriansa lautasmallin mukaan. Silloin kaloreiden määrä vähenee automaattisesti, mutta ruuan grammamäärä pysyy samana, jolloin syödessä tulee samanlainen kylläisyyden tunne kuin aiemminkin. Kun tätä jatkaa sitkeästi, paino putoaa kilon tai puolitoista kuukautta kohti. Elimistö sopeutuu uuteen tilanteen rauhallisesti.

9. Jos on lihava, mutta voi hyvin, ei tarvitse laihtua

Jos ylimääräinen rasva on lantiolla ja reisissä, laihtuminen ei ole tarpeen. Jos liikarasvaa on kertynyt keskivartaloon, kannattaisi mittauttaa verenpaine, verensokeri, veren rasva-arvot ja maksa-arvot.

Yksinkertaisilla testeillä voi todeta, onko ilmaantunut ylipainoon tavallisimmin liittyviä häiriöitä.

Vaikka edellä kerrotut kokeet olisivat kunnossa, se ei takaa terveyttä tulevina vuosina. Pitkällä tähtäimellä lihavuus altistaa yli 30 sairaudelle. Riski esimerkiksi moniin erilaisiin syöpiin kasvaa merkittävästi, vaikka olisi juuri tällä hetkellä terve ja kokisi voivansa hyvin.