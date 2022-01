8 asiaa, jotka paljastavat, että ruokavalio ei ole kestävä: ”Ei niin, että luetaan aamulla lapulta, että puuroa, mehukeittoa ja raejuustoa...”

Elämäntapamuutoksessa on kyse pitkäjänteisestä tapojen muuttamisesta ja joustavuudesta.

Elämäntapamuutos on painonhallinnan trendisana. Sen nimissä saatetaan kuitenkin markkinoida valmennuksia ja ruokavalioita, joilla ei juurikaan ole tekemistä kestävän muutoksen kanssa.

Mistä voi tietää, onko elämäntapamuutoksessa kuitenkin kyse dieetistä? Kysyimme asiaa ravitsemusasiantuntija (TtM), tohtorikoulutettava Heidi Kinnuselta.

– Muutoksessa on oleellista se, että tavat muuttuvat ja niistä tulee pysyviä, Kinnunen sanoo.

Jos kyse on siitä, että tapoja ei juurikaan jumpata, ja ruokavalio on rajoitettu, kyse on dieetistä. Ja se tiedetään, että dieetit eivät tyypillisesti toimi ikuisesti.

– Moni dieetti pohjautuu siihen, että vedetään itsekurilla kuuriluontoisesti vaikka puoli vuotta. Kuri kuitenkin loppuu jossain kohtaa, ja ihminen palaa vanhoihin malleihin.

Aidossa muutoksessa kyse on siitä, että oppii pikku hiljaa uusia, kestäviä tapoja.

– Ei niin, että luetaan aamulla lapulta, että puuroa, mehukeittoa ja raejuustoa, vaan että lisätäänpä ensin vaikka marjoja.

Dieetti ei jätä tilaa

Lappuruokavalio ei opeta kuuntelemaan omaa oloa. Ei sitä, milloin olo on kylläinen ja milloin on nälkä. Eikä sitä, mitkä asiat ovat itselle ruoassa tärkeitä.

Valmis ruokavalio ei välttämättä sovi omaan arkeen eikä arvoihinkaan. Esimerkkinä voi olla vaikka perheenäiti, jonka pitäisi dieetin myötä punnitsemaan ruokiaan.

– Jos muut syövät makaronilaatikkoa, ja itselle on tärkeää, että perhe syö yhdessä samaan aikaan samaa ruokaa, toimii arvojensa vastaisesti.

Kaikesta huolimatta moni haksahtaa tiukkoihin ruokavalioihin. On helpompaa syödä valmiin mallin mukaan kuin tutkiskella itseään ja tapojaan.

Moni dieetti lupailee myös houkuttelevasti kuuta taivaalta. Kuten sitä, että dieettiä noudattamalla muuttuu tietyn näköiseksi.

Mitään takeita tällaisesta ei ole. Jokaisella on oma genetiikkansa, tapansa ja taustansa. Alkaen siitä, millaisia tapoja on omaksunut lapsuudessaan.

” Jos et pysty elämään kaalisoppakuurilla loppuelämääsi, niin mikä siinä auttaa sinua ylläpitämään terveellistä elämäntapaa?

8 asiaa, joista tunnistat, että ”muutos” onkin dieetti

Se lupailee nopeita tuloksia tyyliin ”laihdu 10 kiloa kuukaudessa.” Ruokavaliosta on jätetty pois kokonaisia ruoka-aineryhmiä. Joustavuus loistaa poissaolollaan, ja säännöt ovat tiukat. Muu elämä joutuu mukautumaan syömiseen esimerkiksi niin, että täytyy koko ajan laskea kaloreita tai syödä tiettyyn aikaan. Todellisuudessa sillä, syökö välipalan klo 14 tai 14.30 ei ole suurta väliä. Tietyt asiat ovat kiellettyjä, toiset nostetaan jalustalle. Esimerkiksi hiilihydraatit ovat liki kokonaan pannassa tai että lihaa saa syödä mielin määrin. Onnistumisen tärkein mittari on paino. Sosiaaliset tilanteet hankaloituvat. Esimeriksi juhliin ei tohdi lähteä, ettei siellä vain ”sortuisi” johonkin kiellettyyn. Tunnet itsesi epäonnistuneesi, jos poikkeat säännöistä.

Elämäntapamuutos sallii ja joustaa

Elämäntapamuutoksen tunnusmerkki on ensinnä se, että se ei rajaudu kuukauteen tai edes vuoteen. Lisäksi muutos perustuu tapojen opetteluun ja perusasioihin. Kuten siihen, että syö riittävästi kasviksia, juo vettä ja että syö säännöllisesti ja tarpeeksi.

Mitään ruokaa ei kielletä eikä syödä pidä tiettyyn aikaan.

Tavallinen, terveellinen syöminen riittää.

– Toki voidaan antaa perussuuntaviivoja esimeriksi ateriarytmistä, mutta ei niinkään sääntöjä, Kinnunen sanoo.

Oleellista on myös se, että syömiset istutetaan omaan arkeen eikä toisinpäin. Kahdenkymmenen raaka-aineen salaatit eivät todennäköisesti onnistu, jos kotona on nelivuotias lapsi.

Terveellisyys ei tarkoita sitä, että koskaan ei saisi syödä vaikka jäätelöä.

Joustavuus on elämäntapamuutoksen yksi kulmakivi. Eli esimerkiksi se, että suklaakakkuakin on ihan ookoo syödä.

– Monilla on ajatus siitä, että terveellinen tarkoittaa spirulinasmoothieta, kanaa ja parsakaalia, mutta että enhän minä sitä silloin voi noudattaa, koska tykkään jäätelöstä!

Ruoka saa olla myös nautintoa.

– Joskus muutosprosessi vaatii sen, että puretaan syömisen taustalla olevia haitallisia ajatusmalleja, Kinnunen sanoo.

Ylipainon tai syömisongelmien taustalla voi olla esimerkiksi jokin trauma tai se, että syömisellä pyrkii lohduttamaan itseään. Tällöin alan koulutettu ammattilainen, ravitsemusterapeutti tai vaikka psykoterapeutti voi olla avuksi.

Stoppi laihduttelulle

Jojoilu painosta toiseen ei ole tiukkoihin ruokavalioihin haksahtaville harvinaista.

Ilmiö on hyvin selitettävissä. Kärvistely synnyttää nälkävelkaa.

– Luontainen reaktio on silloin se, että jossain kohtaa lähtee lapasesta, ja ihminen hakeutuu runsaasti energiaa tuovien ruokien pariin.

Herkuttelun jälkeen voi iskeä ankara häpeä ja syyllisyys. Sitten ratkaisua haetaan taas uudesta dieetistä. Sykli voi kestää päivän, viikon tai kuukauden.

– Ihmisessä ei ole vika, mutta dieetti on rikki, Kinnunen muistuttaa.

Kinnusen viesti on se, että ei väliaikaisratkaisut eivät yksinkertaisesti kannata.

– Jos et pysty elämään kaalisoppakuurilla loppuelämääsi, niin mikä siinä auttaa sinua ylläpitämään terveellistä elämäntapaa?