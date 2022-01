Suvi, 30, kyllästyi jatkuvaan väsymykseen ja vetämättömään oloon – ”Älä sorru näihin”, hän listaa, kun 30 kiloa on poissa

Raskas ja jaksamaton olo saivat Suvin muuttamaan elämäntapansa. Samalla muuttui elämänasenne.

Puntarin lukema ei ole Suville tärkeintä. Päähuomio on fyysisessä ja henkisessä jaksamisessa.

Jos jaksaminen on ihan nollilla eikä energiaa riitä portaiden nousuun edes kotona, omissa elämäntavoissa on todennäköisesti tarkistamisen varaa. Tähän johtopäätökseen Suvi, 30, tuli muutama vuosi sitten.

Liikunta ei Suvin elämään kuulunut, mutta herkut ja pikaruoka maistuivat. Paino oli kivunnut yli sadan kilon.

– Vuoden 2019 lopussa jotenkin heräsin. Aloin miettiä omaa tulevaisuuttani. Että haluanko elää näin, Suvi kertoo.

Kesällä tapahtui käännekohta

Olo ja mieliala olivat joka päivä kehnoja.

– Olin ollut koko elämäni ”painojojoilija”. Yritin laihduttaa, mutta se oli riisikakkudieetti, ja paino tuli takaisin pikku hiljaa, Suvi kertoo.

Suvi alkoi hankkia tietoa terveellisistä elämäntavoista verkko- ja henkilökohtaisista valmennuksista. Koronapandemian alkaessa elämäntapamuutos kuitenkin jämähti pakoilleen.

Käännekohta tuli viime kesänä, kun Suvi löysi itselleen uuden henkilökohtaisen valmentajan.

– Hän on tarpeeksi tiukka, mutta ei liian. Kuuntelee ja on tukena, Suvi kiittelee.

Valmentajalta Suvi saa myös ruokavalio-ohjeet sekä salitreeniohjelmat.

– Ennen söin epätasaisesti, esimerkiksi aamupalan ja hamppariaterian iltapäivällä. Ilta meni napostellessa.

Nyt Suvin ruokavalio on säännöllinen ja siihen sisältyy tasapainoisesti kaikkea: hiilihydraatteja kuten riisiä ja perunaa, monipuolisia proteiininlähteitä sekä hyviä rasvoja. Herkkupäiväkin saa pitää.

– Näin energia pysyy hyvänä päivän mittaan, Suvi sanoo.

Jatkuva väsymys ja vetämättömyys ovat tiessään.

– Enää ei tee mieli istua sohvalla koko päivää, vaan nautin arjen askareista ja siitä, että pääsen treenaamaan. Kun mielikin voi hyvin, pystyn olemaan paras versio itsestäni myös läheisilleni, ja positiivinen elämänasenne loistaa kauas.

”Haluan olla vahva”

Kuntosaliharjoittelun lisäksi Suvi treenaa tavoitteellisesti juoksua. Hän on Naisten kympin lähettiläs.

– Juoksun aloittamisesta kesti noin kolme kuukautta, että pystyin juoksemaan kymmenen kilometriä, Suvi kertoo.

Juoksussa Suvia motivoi se, että harjoittelussa pystyy haastamaan itseään ja huomaa hyvin oman kehityksensä, samoin salilla.

– Haluan olla vahva! Lihakset saavat kasvaa.

Suvi heinäkuussa 2020. Elämäntapamuutos etenee yhä.

Tähän mennessä Suvi on tiputtanut noin 30 kiloa. Tietty tavoitepaino on mielessä. Sen saavuttamisen jälkeen keskittyminen suuntautuu kropan lihaskunnon kehittämiseen, sillä Suvi haaveilee wellness-fitnekseen osallistumisesta.

– Olen seurannut fitness-kilpailuita jo noin kuutisen vuotta, ja palo päästä itse lavalle joku päivä on kasvanut koko ajan. Tykkään haastaa ja kehittää itseäni, ja fitneksessä sitä pääsisi tekemään.

Muutos vaatii aikaa

Elämäntapamuutos on pitkä matka, johon kuuluu monenlaisia vaiheita. Pikaratkaisuja ei ole.

– Alku on hankalinta. Se, että omaksuu uudet tavat. Kun niistä tulee rutiinia, on helpompaa, Suvi tietää.

Suville rutiinien luomisessa iso apu on ollut se, että valmentaja on antanut hänelle selkeät ohjeet. Suvin on vain tarvinnut keskittyä niiden toteuttamiseen.

Aikaisempiin muutosyrityksiin verrattuna Suvilla oli myös toisenlainen tahtotila.

– Päätin, että nyt onnistun. Kirkastin tavoitteet ja päätin, että enää ei voivotella vaan tehdään!

Oman kumppanin tuki on niin ikään ollut kullanarvoista.

– Jos alan olla ihan, että ei tästä tule mitään, hän on aina tsemppaamassa. Ja jos tuntuu, että en jaksa mennä salille, hän saattaa lähteä mukaan. Tai heittää minut treeneihin ja käy sillä aikaa kaupassa.

Valmentaja myös antaa myönteistä palautetta.

– Minun pitää välillä katsoa kuvia, että onko muutos todella tapahtunut. Voin sanoa, että vaikka olen joskus ollut pienemmässäkin kilomäärässä, en koskaan ole ollut näin hyvässä kunnossa.

Kroppa tuntuu erilaiselta, ja itsetuntokin on kasvanut.

– Itsetunto paranee, kun huomaa onnistumisia. Vaikka sen, että jaksaa juosta tai tehdä miesten punnerruksia.

Fyysinen hyvinvointi vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin.

– Kun fyysisesti ylittää itsensä esimerkiksi juoksemalla tietyn matkan, vaikka kuvitteli ettei jaksaisi, niin siitä saa ihan älyttömän suuren onnistumisen tunteen! Kun jaksaa tehdä asioita ja on terve, niin mielikin voi silloin paljon paremmin. Elämänasenne ainakin itselläni on muuttunut pessimististä optimistiksi.

6 vinkkiä elämäntapamuutokseen

Suvin vinkkejä elämäntapamuutosta suunnitteleville:

Kerro tavoitteistasi muille. Sano avoimesti, että kaipaat tukea. Toiset eivät osaa olla tukenasi, jos he eivät tiedä tai tiedosta, kuinka tärkeästä asia on sinulle. Älä sorru tähän ajatukseen: kaikki heti tässä nyt! Elämäntapamuutos on pitkä projekti, jossa tulee sekä ylä- että alamäkiä. Älä vertaa itseäsi muihin. Kaikilla on omanlaisensa lähtökohdat. Jos tulee repsahduksia tai notkahduksia, palaa niiden jälkeen takaisin ruotuun. Pääset kyllä siitä eteenpäin. Ole itsellesi armollinen. Jos tulee flunssa, voit levätä. Jos treenit jäävät välistä, se ei ole maailmanloppu. Hyväksy itsesi. Ilman sitä pysyvä muutos ei ole mahdollinen.