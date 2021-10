Personal trainerin kikka tekee painonhallinnasta helpompaa – kokeile tätä seuraavalla aterialla!

Tämä keino sopii erityisen hyvin, jos sinulla on taipumuksena syödä hiukan liian isoja annoksia.

Syöminen yli oman kulutuksen on nykyään todella helppoa: tiheäenergisia ruokia on tarjolla yllin kyllin, arkemme on melko passiivista ja päivittäisiä askeleita kertyy vähän. Niinpä painonhallinta vaatii jonkin verran tietoista vaivannäköä, jotta tulisi tehtyä hyviä valintoja.

Kaloreiden laskeminen ei ole kovin pitkäjänteinen ratkaisu, sillä se on valtavan vaivalloista, epätarkkaa ja monille myös stressaavaa. On helpompi luottaa säännölliseen ateriarytmiin ja omiin kylläisyystuntemuksiinsa. Maha ei tosin tunnista ruoan energiamäärää kovin hyvin, vaan annoksen grammamäärä ja tilavuus ratkaisevat enemmän.

Siksi ruoka-annoksia kannattaa laimentaa vähäenergisesti etukäteen. Kutsun tätä menetelmää esiporkkanaksi. Se sopii erityisen hyvin heille, joiden ongelmana on liian suuret annoskoot ja liian vähäinen kasvisten saanti.

Katso yllä olevalta videolta, mistä on kyse!

Verkkovalmentaja, personal trainer ja ravintovalmentaja Maikki Marjaniemi (oik.) sekä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila auttavat ihmisiä onnistumaan tavoitteissaan, löytämään liikunnan ilon sekä oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

Maikki ja Sohvi antavat Ilta-Sanomien verkkosivujen palstalla kerran viikossa käytännönläheisiä vinkkejä terveellisempään ja virkeämpään arkeen sekä tehokkaaseen treeniin.

