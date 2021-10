Sonja lakkasi laihduttamasta, lopulta 50 kiloa oli pudonnut

Painoaan ilman ihmedieettejä reippaasti pudottanut kertoo, kuinka se onnistui.

Sonja Lehtonen, 34, ei mielellään katsele muutaman vuoden takaisia kuvia itsestään. Jotkut otokset hän on piilottanut niin, ettei kukaan niitä ikinä näkisi. Paitsi että nyt näkee, sillä Sonja päätti siirtää kuvat päivänvaloon.

Hän ei voi kun olla itsestään ylpeä. Entistä ja nykyistä Sonjaa ei uskoisi samaksi naiseksi, sillä naisen ympäriltään on kadonnut massaa 50 kiloa, väsymys on poissa ja tilalle on tullut valtava määrä tarmoa ja energiaa.

Etsivänä nuorisotyöohjaajana työskentelevä Sonja Lehtonen on laihtunut terveillä elintavoilla 50 kiloa.

Teuvalla asuva Sonja kertoo painaneensa kuopuksensa syntymän jälkeen yli 130 kiloa. Siitä on nyt kuusi vuotta, ja siitä alkoi suuri muutos.

Sonja on kova osallistumaan erilaisiin kisoihin ja haasteisiin. Yksi käänteentekevä haaste oli eräällä tv-kanavalla järjestetty kisaa, josta hän voitti treenit Jenni Levävaaran seurassa.

Sen jälkeen hän päätti kouluttautua personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi, lähinnä omaksi ilokseen ja opikseen.

– Ylipainoisista ihmisistä yleensä ajatellaan, että ne hengästyvät muutamasta askeleesta, mutta minä en hengästynyt. Vaikka olin isokokoinen, jaksoin tehdä esimerkiksi pitkiä rullaluistelulenkkejä ja kuntoni oli aika hyvä. Töiden jälkeen olin kuitenkin aina niin väsynyt, että oli pakko ottaa pitkät päikkärit.

” Vaikka olin isokokoinen, jaksoin tehdä esimerkiksi pitkiä rullaluistelulenkkejä ja kuntoni oli aika hyvä. Töiden jälkeen olin kuitenkin aina niin väsynyt, että oli pakko ottaa pitkät päikkärit.

Syöminen oli Sonjan mukaan sitä, että aamupala jäi väliin, ja lounaalla saattoi mennä ruokaa kolmekin isoa lautasellista. Kahvia ja tupakkaa kului paljon.

– Seuraavan satsin söin sitten illalla 11 aikaan. Söin siis vain yhden tai kaksi kertaa päivässä, mutta ne olivat aina jäätävän kokoisia annoksia. Sanotaan, ettei kotiruoka lihota, mutta kyllä se lihottaa, jos syö tarpeeksi paljon.

Sonja haastoi itseään monenlaisilla dieeteillä. Hän onnistui tiputtamaan parhaimmillaan 30 kiloa.

– Ne lähtivät aivan helposti ENE-dieetillä, eli pusseja syömällä. Olen sellainen, että kun jotain päätän tehdä, teen täysillä. Mutta mitä lähemmäs tultiin dieetin loppua, sitä enemmän suunnittelin, mitä kaikkea saan syödä ja vetää, kun dieetti loppuu. Kunnialla vedetyn dieetin jälkeen alkoi aina normielämä ja kilot tulivat takaisin aina korkojen kera.

” Kunnialla vedetyn dieetin jälkeen alkoi aina normielämä ja kilot tulivat takaisin aina korkojen kera.

Kunnes hän lopulta tajusi, että pysyvä laihtuminen onnistuu vasta sitten, kun lopettaa laihduttamisen.

Monet somehaasteet ovat vieneet elintapamuutosta eteenpäin pitkin harppauksin.

– Olen ollut kolme kuukautta ilman lisättyä sokeria ja luvannut lopettaa maidonjuonnin. Maitoa meni ennen monta litraa päivässä, mutta sen lupauksen jälkeen en ole juonut maitoa enää ollenkaan. Nykyään juon vain vettä.

Sokeriherkut eivät ole koskaan oikein kuuluneetkaan Sonjan ruokaympyrään, joten lisätystä sokerista luopuminen ei tehnyt tiukkaa.

– Tykkään enemmän suolaisesta kuin makeasta. Nykyään sokerista tulee huono olo.

Ja millä konsteilla paino sitten putosi? WhatsApp-haaste ”Vuoden päästä tähän aikaan” auttoi pudottamaan vuodessa 21,6 kiloa terveellisillä elintavoilla.

– Tykkään enemmän suolaisesta kuin makeasta. Nykyään sokerista tulee huono olo, Sonja sanoo.

Nykyään Sonja syö 4–5 kertaa päivässä. Ruoka on tavallista kotiruokaa, sitä mitä muukin perhe syö, mutta annoskoot ovat vain murto-osa siitä mitä ne aiemmin olivat. Aamulapaa hän ei jätä väliin missään olosuhteissa.

– Se mitä syö ja miten paljon, sillä on eniten merkitystä. Toki myös unen ja liikunnan pitää olla balanssissa.

Vaa’alla Sonja ei käy, vaan luottaa enemmän mittanauhaan.

– Vaaka on maailman paskin mittari, nainen tokaisee ja kertoo vielä yhdestä haasteesta:

– Jostain luin, että hulavannetta pyörittämällä vyötärö kapenee tehokkaasti. Tein siitä Facebook-haasteen ja pyysin kavereita arvaamaan, miten paljon vyötäröstä lähtee. Lupasin kutoa sukat sille, joka arvaa lähimmäksi.

” Vaaka on maailman paskin mittari.

Vyötäröltä katosi kuukaudessa 6,3 senttiä, ja hulailu jatkuu edelleen.

Sonja osallistuu edelleen erilaisiin nettivalmennuksiin, lähinnä haastaakseen itseään. Dieettiosuudet hän kuitenkin jättää väliin.

Nykyään virtaa ja energiaa piisaa aamusta iltaan: Sonja ei nuku päikkäreitä, vaan tekee töiden jälkeen pitkän lenkin koirien kanssa, pyöräilee, sahaa puita ja touhuaa kaikenlaista.

Siitä kahden lapsen äiti on sataprosenttisen varma, ettei koskaan enää palaa entisiin mittoihinsa.

– Siitä ei ole minkäänlaista pelkoa.